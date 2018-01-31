سيدي عيش: سقوط تلميذة من شاحنة لنقل عاملات فلاحة

مكتب قفصة- الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: شهدت المنطقة السقوية بمعتمدية سيدي عيش عشية أمس حادث مرور اليم تمثل في سقوط تلميذة بكالوريا من الصندوق الخلفي لشاحنة كانت تقل نسوة وفتيات تعملن في الضيعات الفلاحية للمستثمرين المنتصبين بالمنطقة السقوية.

وحسب شهود عيان فإن المتضررة استغلت العطلة للعمل لمساعدة عائلتها وهي تدرس بأحد المؤسسات الثانوية بحسي الفريد القريبة من معتمدية سيدي عيش .

وقد أصيبت الفتاة اصابة بليغة على مستوى الرأس تم نقلها الى المستشفى الجهوي للقصرين وتم الاحتفاظ بها في العناية المركزة وحسب إفادة عدد من أهالي سيدي عيش فإن هذه الحوادث تتكرر دائما ولابد من تدخل السلط المعنية لوقف هذا النزيف .