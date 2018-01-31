تونس تتسلم الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل التجربة التونسية في إلغاء العبودية في ذاكرة العالم

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تسلمت تونس أمس الثلاثاء، ممثلة في مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم « اليونسكو »، الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل التجربة التونسية في إلغاء العبودية في »ذاكرة العالم » بمنظمة « اليونسكو ».
وأعلن السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى « اليونسكو » غازي الغرايري، في تغريدة على صفحته الخاصة في موقع التويتر، ان اليونسكو سلمت صباح الثلاثاء تونس الوثائق الرسمية لتسجيل إلغاء العبودية (1841-1846) في سجل ذاكرة العالم.
وتولى رئيس قسم الاتصالات والمعلومات باليونسكو، بويان راديكوف تسليم شهادة تسجيل الأرشيف الوطني للتجربة التونسية في الغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم للسفير غازي الغرايري، حسب صور نشرها الغرايري ضمن ذات التغريدة في موقع التويتر.
وكانت اليونسكو أعلنت في نوفمبر 2017 عن تدوين التجربة التونسية في مجال إلغاء الرقّ (1841-1846) بسجّل « ذاكرة العالم » التابع لها. وقد أقرّت اللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج « ذاكرة العالم » الطابع الكوني للتجربة المتدرّجة التي أقدمت عليها الإيالة التونسية خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، إذ كانت تونس أوّل بلد يلغي رسميًّا الرقّ بداية من الفترة 1841-1846، حيث أصدر أحمد باشا باي أمرا في جانفي 1846 يقضي بإلغاء الرقّ نهائيا.
تسلمت تونس أمس الثلاثاء، ممثلة في مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم « اليونسكو »، الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل التجربة التونسية في إلغاء العبودية في »ذاكرة العالم » بمنظمة « اليونسكو ».
وأعلن السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى « اليونسكو » غازي الغرايري، في تغريدة على صفحته الخاصة في موقع التويتر، ان اليونسكو سلمت صباح الثلاثاء تونس الوثائق الرسمية لتسجيل إلغاء العبودية (1841-1846) في سجل ذاكرة العالم.
وتولى رئيس قسم الاتصالات والمعلومات باليونسكو، بويان راديكوف تسليم شهادة تسجيل الأرشيف الوطني للتجربة التونسية في الغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم للسفير غازي الغرايري، حسب صور نشرها الغرايري ضمن ذات التغريدة في موقع التويتر.
وكانت اليونسكو أعلنت في نوفمبر 2017 عن تدوين التجربة التونسية في مجال إلغاء الرقّ (1841-1846) بسجّل « ذاكرة العالم » التابع لها. وقد أقرّت اللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج « ذاكرة العالم » الطابع الكوني للتجربة المتدرّجة التي أقدمت عليها الإيالة التونسية خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، إذ كانت تونس أوّل بلد يلغي رسميًّا الرقّ بداية من الفترة 1841-1846، حيث أصدر أحمد باشا باي أمرا في جانفي 1846 يقضي بإلغاء الرقّ نهائيا.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018