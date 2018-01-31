تنفيذ حكم الإعدام بسعودي قتل أمه بطلقات نارية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل حداً بمواطن سعودي الأربعاء، بمحافظة خميس مشيط بعد أن قتل أمه ، بإطلاق النار عليها عدة طلقات، مما أدى لوفاتها.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني.

وبعد التحقيق معه، تمت إدانته بارتكاب جريمة قتل، ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية.

وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ، فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

كما صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني .

العربية.نت