مندوب الفلاحة بسوسة: صابة الزيتون قياسية ولم يتم تسجيلها منذ أكثر من 20 سنة

أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة محمد العبيدي في لـ"الشروق اون لاين" انه تم تسجيل صابة قياسية في الزيتون خلال هذا الموسم حيث تقارب ثلاثة أضعاف السنة الفارطة وهي صابة لم تسجلها ولاية سوسة منذ أكثر من 20 سنة حيث بلغت نسبة جمع الزيتون بحوالي 170 الف طن في حدود 34 الف طن من الزيت.

واشار المندوب الى أن عملية الجني بلغت نسبة 90 %من عملية الجني التي انطلقت قبل الموسم بحوالي ثلاثة أشهر.