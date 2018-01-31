عدد من أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدخلون فى اعتصام مفتوح

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أعلنت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك دخول عدد من أعوان وإطارات الهيئة في اعتصام مفتوح الى حين الاستجابة لمطالبهم، بمقر الهيئة بداية من يوم امس الثلاثاء30 جانفي 2018،.
واكدت النقابة ان المعتصمين يطالبون ، بالغاء قرار طرد ثلاثة اعوان من الادارة المركزية للهيئة بقرار تعسفي من مجلس الهيئة بتاريخ 21 نوفمبر 2017 تم تأكيده في جلسة يوم أمس 29 جانفي 2018، وفق نص البيان.
كما اشارت الى ان المحتجين يطالبون ايضا بتسوية وضعية جميع اعوان والاطارات طبقا للفصل 123 من النظام الاساسي لاعوان الهيئة في بابه الانتقالي، علاوة على الاسراع في استكمال اجراءات الترسيم في غضون شهر والغاء صيغة التربص واستبدالها بصيغة الترسيم.
أعلنت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك دخول عدد من أعوان وإطارات الهيئة في اعتصام مفتوح الى حين الاستجابة لمطالبهم، بمقر الهيئة بداية من يوم امس الثلاثاء30 جانفي 2018،.
واكدت النقابة ان المعتصمين يطالبون ، بالغاء قرار طرد ثلاثة اعوان من الادارة المركزية للهيئة بقرار تعسفي من مجلس الهيئة بتاريخ 21 نوفمبر 2017 تم تأكيده في جلسة يوم أمس 29 جانفي 2018، وفق نص البيان.
كما اشارت الى ان المحتجين يطالبون ايضا بتسوية وضعية جميع اعوان والاطارات طبقا للفصل 123 من النظام الاساسي لاعوان الهيئة في بابه الانتقالي، علاوة على الاسراع في استكمال اجراءات الترسيم في غضون شهر والغاء صيغة التربص واستبدالها بصيغة الترسيم.
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
-
14:58سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018