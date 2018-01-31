عدد من أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يدخلون فى اعتصام مفتوح

أعلنت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك دخول عدد من أعوان وإطارات الهيئة في اعتصام مفتوح الى حين الاستجابة لمطالبهم، بمقر الهيئة بداية من يوم امس الثلاثاء30 جانفي 2018،.

واكدت النقابة ان المعتصمين يطالبون ، بالغاء قرار طرد ثلاثة اعوان من الادارة المركزية للهيئة بقرار تعسفي من مجلس الهيئة بتاريخ 21 نوفمبر 2017 تم تأكيده في جلسة يوم أمس 29 جانفي 2018، وفق نص البيان.

كما اشارت الى ان المحتجين يطالبون ايضا بتسوية وضعية جميع اعوان والاطارات طبقا للفصل 123 من النظام الاساسي لاعوان الهيئة في بابه الانتقالي، علاوة على الاسراع في استكمال اجراءات الترسيم في غضون شهر والغاء صيغة التربص واستبدالها بصيغة الترسيم.