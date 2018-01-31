تونس الاولى عربيا وفق مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 حسب تصنيف ''ذي ايكونوميست''

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حلت تونس في المرتبة 69 عالميا من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 وفق تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، وحدة ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل التابعة لجموعة ذي ايكونوميست البريطانية التي تصدر مجلة بنفس الاسم .
وحسب التقرير احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب بمجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط في حين صنفت النرويج الاولى عالميا بمجموعه 9.87 نقطة .
وقد تم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي على التوالي الديمقراطيات الكاملة (19 بلدا) والديمقراطيات معيبة ومن بينها تونس (57 بلدا ) والأنظمة الهجينة ( 39 بلدا) و الأنظمة السلطوية ( 52 بلدا)
وتضمن تقرير مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 ، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها المسار الانتخابي و التعددية والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي اسندت فيه لتونس 5.71 نقطة .
كما تدارس قسم البحث و التحليل لمجموعة ذي ايكونوميست في هذا التقرير مؤشر المشاركة السياسية ومؤشر الثقافة السياسية وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقطة و6.25 من النقاط أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ ،حسب التقرير 5.88 نقطة.
وذكر قسم البحث والتحليل انه تم عند إعداد تقرير سنة 2017 التركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم و التحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير التي اعتبرها التقرير من دعائم الديمقراطية و النهوض بها .
حلت تونس في المرتبة 69 عالميا من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 وفق تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، وحدة ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل التابعة لجموعة ذي ايكونوميست البريطانية التي تصدر مجلة بنفس الاسم .
وحسب التقرير احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب بمجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط في حين صنفت النرويج الاولى عالميا بمجموعه 9.87 نقطة .
وقد تم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي على التوالي الديمقراطيات الكاملة (19 بلدا) والديمقراطيات معيبة ومن بينها تونس (57 بلدا ) والأنظمة الهجينة ( 39 بلدا) و الأنظمة السلطوية ( 52 بلدا)
وتضمن تقرير مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 ، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها المسار الانتخابي و التعددية والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي اسندت فيه لتونس 5.71 نقطة .
كما تدارس قسم البحث و التحليل لمجموعة ذي ايكونوميست في هذا التقرير مؤشر المشاركة السياسية ومؤشر الثقافة السياسية وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقطة و6.25 من النقاط أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ ،حسب التقرير 5.88 نقطة.
وذكر قسم البحث والتحليل انه تم عند إعداد تقرير سنة 2017 التركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم و التحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير التي اعتبرها التقرير من دعائم الديمقراطية و النهوض بها .
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018