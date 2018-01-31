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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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تونس الاولى عربيا وفق مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 حسب تصنيف ''ذي ايكونوميست''
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الأولى
تونس الاولى عربيا وفق مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 حسب تصنيف ''ذي ايكونوميست''
31 جانفي 2018 | 13:01

حلت تونس في المرتبة 69 عالميا من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 وفق تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، وحدة ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل التابعة لجموعة ذي ايكونوميست البريطانية التي تصدر مجلة بنفس الاسم .

وحسب التقرير احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب بمجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط في حين صنفت النرويج الاولى عالميا بمجموعه 9.87 نقطة .

وقد تم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي على التوالي الديمقراطيات الكاملة (19 بلدا) والديمقراطيات معيبة ومن بينها تونس (57 بلدا ) والأنظمة الهجينة ( 39 بلدا) و الأنظمة السلطوية ( 52 بلدا)

وتضمن تقرير مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 ، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها المسار الانتخابي و التعددية  والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي اسندت فيه لتونس 5.71 نقطة .

كما تدارس قسم البحث و التحليل لمجموعة ذي ايكونوميست في هذا التقرير مؤشر المشاركة السياسية ومؤشر الثقافة السياسية وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقطة و6.25 من النقاط أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ ،حسب التقرير 5.88 نقطة.

وذكر قسم البحث والتحليل انه تم عند إعداد تقرير سنة 2017 التركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم و التحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير التي اعتبرها التقرير من دعائم الديمقراطية و النهوض بها  .

 

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الأولى
تونس الاولى عربيا وفق مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 حسب تصنيف ''ذي ايكونوميست''
31 جانفي 2018 | 13:01

حلت تونس في المرتبة 69 عالميا من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 وفق تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، وحدة ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل التابعة لجموعة ذي ايكونوميست البريطانية التي تصدر مجلة بنفس الاسم .

وحسب التقرير احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب بمجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط في حين صنفت النرويج الاولى عالميا بمجموعه 9.87 نقطة .

وقد تم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي على التوالي الديمقراطيات الكاملة (19 بلدا) والديمقراطيات معيبة ومن بينها تونس (57 بلدا ) والأنظمة الهجينة ( 39 بلدا) و الأنظمة السلطوية ( 52 بلدا)

وتضمن تقرير مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017 ، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها المسار الانتخابي و التعددية  والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي اسندت فيه لتونس 5.71 نقطة .

كما تدارس قسم البحث و التحليل لمجموعة ذي ايكونوميست في هذا التقرير مؤشر المشاركة السياسية ومؤشر الثقافة السياسية وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقطة و6.25 من النقاط أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ ،حسب التقرير 5.88 نقطة.

وذكر قسم البحث والتحليل انه تم عند إعداد تقرير سنة 2017 التركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم و التحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير التي اعتبرها التقرير من دعائم الديمقراطية و النهوض بها  .

 

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