45 مؤسسة تونسية ستنتفع ببرنامج دفع التصدير "إكسبور لاب"

-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
ستنتفع 45 مؤسسة تونسية صغرى ومتوسطة ببرنامج دفع التصدير "اكسبور لاب" الذي أطلقته الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس وفتحت بشأنه باب الترشحات منذ أسبوع.
ويندرج هذا البرنامج، الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 500 ألف دينار، في إطار برنامج عمل الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس لسنة 2018، والذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء 16 جانفي خلال ندوة صحفية.
ويهدف البرنامج الذي يتواصل على مدى 18 شهرا، إلى مساعدة وتكوين المؤسسات في مجال تصدير منتوجاتهم وخدماتهم نحو السوق الأمريكية.
ويستهدف المشروع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الشبان والنساء في الجهات الناشطين في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيات الجديدة والصناعات التقليدية.
وأفاد رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس، الناصر الحيدوسي، بأن "اكسبور لاب"، سيوفر للمؤسسات التأطير الضروري للاستجابة لمتطلبات السوق الأمريكية وبالتالي توفير فرص الشراكة مع المؤسسات الأمريكية.
وأضاف أن آخر أجل للترشح لهذا البرنامج سيكون يوم 30 جانفي 2018 لتنطلق لجنة الفرز المتكونة من مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني التونسي للسياحة، في عمليات الاختيار خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2018.
وأوضح أن اللجنة تستند في قرارها إلى مدى قابلية تسويغ المنتوج والخدمات في السوق الامريكية وقدرة المؤسسات المترشحة على الايفاء بتعهداتها مع الحرفاء.
وأبرز ان الغرفة تعمل علاوة على تأطير المؤسسات التي سيتم اخيارها في هذا البرنامج، على ضمان النفاذ إلى أهم منصات البيع الالكتروني التي تعمل في السوق الأمريكية.
وبخصوص المبادلات بين البلدين، أفاد الحيدوسي بأن "المبادلات التجارية تسجل عجزا ملحوظا لفائدة الجانب الأمريكي" مذكرا بأن "قيمة الواردات التونسية من أمريكا بلغت في سنة 2016 حوالي 1.1 مليار دينار مقابل 460 مليون دينار صادرات".
ستنتفع 45 مؤسسة تونسية صغرى ومتوسطة ببرنامج دفع التصدير "اكسبور لاب" الذي أطلقته الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس وفتحت بشأنه باب الترشحات منذ أسبوع.
ويندرج هذا البرنامج، الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 500 ألف دينار، في إطار برنامج عمل الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس لسنة 2018، والذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء 16 جانفي خلال ندوة صحفية.
ويهدف البرنامج الذي يتواصل على مدى 18 شهرا، إلى مساعدة وتكوين المؤسسات في مجال تصدير منتوجاتهم وخدماتهم نحو السوق الأمريكية.
ويستهدف المشروع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الشبان والنساء في الجهات الناشطين في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيات الجديدة والصناعات التقليدية.
وأفاد رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس، الناصر الحيدوسي، بأن "اكسبور لاب"، سيوفر للمؤسسات التأطير الضروري للاستجابة لمتطلبات السوق الأمريكية وبالتالي توفير فرص الشراكة مع المؤسسات الأمريكية.
وأضاف أن آخر أجل للترشح لهذا البرنامج سيكون يوم 30 جانفي 2018 لتنطلق لجنة الفرز المتكونة من مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني التونسي للسياحة، في عمليات الاختيار خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2018.
وأوضح أن اللجنة تستند في قرارها إلى مدى قابلية تسويغ المنتوج والخدمات في السوق الامريكية وقدرة المؤسسات المترشحة على الايفاء بتعهداتها مع الحرفاء.
وأبرز ان الغرفة تعمل علاوة على تأطير المؤسسات التي سيتم اخيارها في هذا البرنامج، على ضمان النفاذ إلى أهم منصات البيع الالكتروني التي تعمل في السوق الأمريكية.
وبخصوص المبادلات بين البلدين، أفاد الحيدوسي بأن "المبادلات التجارية تسجل عجزا ملحوظا لفائدة الجانب الأمريكي" مذكرا بأن "قيمة الواردات التونسية من أمريكا بلغت في سنة 2016 حوالي 1.1 مليار دينار مقابل 460 مليون دينار صادرات".
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018