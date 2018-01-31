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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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45 مؤسسة تونسية ستنتفع ببرنامج دفع التصدير "إكسبور لاب"
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الأولى
45 مؤسسة تونسية ستنتفع ببرنامج دفع التصدير "إكسبور لاب"
31 جانفي 2018 | 12:48

ستنتفع 45 مؤسسة تونسية صغرى ومتوسطة ببرنامج دفع التصدير "اكسبور لاب" الذي أطلقته الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس وفتحت بشأنه باب الترشحات منذ أسبوع.

ويندرج هذا البرنامج، الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 500 ألف دينار، في إطار برنامج عمل الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس لسنة 2018، والذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء 16 جانفي خلال ندوة صحفية.

ويهدف البرنامج الذي يتواصل على مدى 18 شهرا، إلى مساعدة وتكوين المؤسسات في مجال تصدير منتوجاتهم وخدماتهم نحو السوق الأمريكية.

ويستهدف المشروع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الشبان والنساء في الجهات الناشطين في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيات الجديدة والصناعات التقليدية.

وأفاد رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس، الناصر الحيدوسي، بأن "اكسبور لاب"، سيوفر للمؤسسات التأطير الضروري للاستجابة لمتطلبات السوق الأمريكية وبالتالي توفير فرص الشراكة مع المؤسسات الأمريكية.

وأضاف أن آخر أجل للترشح لهذا البرنامج سيكون يوم 30 جانفي 2018 لتنطلق لجنة الفرز المتكونة من مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني التونسي للسياحة، في عمليات الاختيار خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2018.

 وأوضح أن اللجنة تستند في قرارها إلى مدى قابلية تسويغ المنتوج والخدمات في السوق الامريكية وقدرة المؤسسات المترشحة على الايفاء بتعهداتها مع الحرفاء.

وأبرز ان الغرفة تعمل علاوة على تأطير المؤسسات التي سيتم اخيارها في هذا البرنامج، على ضمان النفاذ إلى أهم منصات البيع الالكتروني التي تعمل في السوق الأمريكية.

وبخصوص المبادلات بين البلدين، أفاد الحيدوسي بأن "المبادلات التجارية تسجل عجزا ملحوظا لفائدة الجانب الأمريكي" مذكرا بأن "قيمة الواردات التونسية من أمريكا بلغت في سنة 2016 حوالي 1.1 مليار دينار مقابل 460 مليون دينار صادرات".

 

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الأولى
45 مؤسسة تونسية ستنتفع ببرنامج دفع التصدير "إكسبور لاب"
31 جانفي 2018 | 12:48

ستنتفع 45 مؤسسة تونسية صغرى ومتوسطة ببرنامج دفع التصدير "اكسبور لاب" الذي أطلقته الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس وفتحت بشأنه باب الترشحات منذ أسبوع.

ويندرج هذا البرنامج، الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 500 ألف دينار، في إطار برنامج عمل الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس لسنة 2018، والذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء 16 جانفي خلال ندوة صحفية.

ويهدف البرنامج الذي يتواصل على مدى 18 شهرا، إلى مساعدة وتكوين المؤسسات في مجال تصدير منتوجاتهم وخدماتهم نحو السوق الأمريكية.

ويستهدف المشروع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الشبان والنساء في الجهات الناشطين في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيات الجديدة والصناعات التقليدية.

وأفاد رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس، الناصر الحيدوسي، بأن "اكسبور لاب"، سيوفر للمؤسسات التأطير الضروري للاستجابة لمتطلبات السوق الأمريكية وبالتالي توفير فرص الشراكة مع المؤسسات الأمريكية.

وأضاف أن آخر أجل للترشح لهذا البرنامج سيكون يوم 30 جانفي 2018 لتنطلق لجنة الفرز المتكونة من مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني التونسي للسياحة، في عمليات الاختيار خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2018.

 وأوضح أن اللجنة تستند في قرارها إلى مدى قابلية تسويغ المنتوج والخدمات في السوق الامريكية وقدرة المؤسسات المترشحة على الايفاء بتعهداتها مع الحرفاء.

وأبرز ان الغرفة تعمل علاوة على تأطير المؤسسات التي سيتم اخيارها في هذا البرنامج، على ضمان النفاذ إلى أهم منصات البيع الالكتروني التي تعمل في السوق الأمريكية.

وبخصوص المبادلات بين البلدين، أفاد الحيدوسي بأن "المبادلات التجارية تسجل عجزا ملحوظا لفائدة الجانب الأمريكي" مذكرا بأن "قيمة الواردات التونسية من أمريكا بلغت في سنة 2016 حوالي 1.1 مليار دينار مقابل 460 مليون دينار صادرات".

 

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