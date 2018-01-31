"صابرة" ... تمثّل تونس في مهرجان وجدة

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الشروق اون لاين - نورالدين بالطيب: ستمثل مسرحية " صابرة " لفرقة بلدية دوز للتمثيل تونس في المهرجان الدولي لمسرح الهواة بمدينة وجدة في المغرب الأقصى خلال شهر ماي القادم باقتراح من الجامعة التونسية للمسرح وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية .
ويذكر أن مسرحية "صابرة" اخراج مكرم السنهوري ونصوص شعرية للشاعر الناصر عون وستشارك المسرحية خلال الشهر الجاري في مهرجاني واد سوف وأدرار في الجزائر .
الشروق اون لاين - نورالدين بالطيب: ستمثل مسرحية " صابرة " لفرقة بلدية دوز للتمثيل تونس في المهرجان الدولي لمسرح الهواة بمدينة وجدة في المغرب الأقصى خلال شهر ماي القادم باقتراح من الجامعة التونسية للمسرح وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية .
ويذكر أن مسرحية "صابرة" اخراج مكرم السنهوري ونصوص شعرية للشاعر الناصر عون وستشارك المسرحية خلال الشهر الجاري في مهرجاني واد سوف وأدرار في الجزائر .
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018