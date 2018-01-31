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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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"صابرة" ... تمثّل تونس في مهرجان وجدة
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الثقافي
"صابرة" ... تمثّل تونس في مهرجان وجدة
31 جانفي 2018 | 12:32

الشروق اون لاين - نورالدين بالطيب: ستمثل مسرحية " صابرة " لفرقة بلدية دوز للتمثيل تونس في المهرجان الدولي لمسرح الهواة بمدينة وجدة في المغرب الأقصى خلال شهر ماي القادم باقتراح من الجامعة التونسية للمسرح وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية .

 ويذكر أن مسرحية "صابرة" اخراج مكرم السنهوري ونصوص شعرية للشاعر الناصر عون وستشارك المسرحية خلال الشهر الجاري في مهرجاني واد سوف وأدرار في الجزائر .

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الثقافي
"صابرة" ... تمثّل تونس في مهرجان وجدة
31 جانفي 2018 | 12:32

الشروق اون لاين - نورالدين بالطيب: ستمثل مسرحية " صابرة " لفرقة بلدية دوز للتمثيل تونس في المهرجان الدولي لمسرح الهواة بمدينة وجدة في المغرب الأقصى خلال شهر ماي القادم باقتراح من الجامعة التونسية للمسرح وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية .

 ويذكر أن مسرحية "صابرة" اخراج مكرم السنهوري ونصوص شعرية للشاعر الناصر عون وستشارك المسرحية خلال الشهر الجاري في مهرجاني واد سوف وأدرار في الجزائر .

تقرؤون أيضا
"صابرة" ... تمثّل تونس في مهرجان وجدة
31 جانفي 2018 السّاعة 12:32
الشروق اون لاين - نورالدين بالطيب: ستمثل مسرحية " صابرة " لفرقة بلدية دوز للتمثيل تونس في المهرجان الدولي...
المزيد >>
في ندوة بعنوان «إنارة الرأي العام وإطلاق صيحة فزع» :المخرجون يدعون الى فتح ملفات الفساد في التلفزة الوطنية
30 جانفي 2018 السّاعة 21:00
دعت النقابة الأساسية لسلك الإخراج بمؤسسة التلفزة التونسية الجهات المعنية الى الإسراع في تعيين رئيس مدير...
المزيد >>
سهرة «الوفاء و الحنين» في المسرح البلدي: تكريم رواد الفن والإعلام والحاجي يغنّي «مازلت صغير»
30 جانفي 2018 السّاعة 21:00
شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم الجمعة 26 جانفي احتفالية لافتة للنظرفاجأت غالبية المارة و المتجولين...
المزيد >>
عروض اليوم
30 جانفي 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
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