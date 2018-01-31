السعودية تتبرع بأكثر من 13 مليارا لترميم جامع الزيتونة ومسجد الملك عبدالعزيز في تونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 13 مليون دينار لترميم جامع الزيتونة وصيانة مسجد الملك عبدالعزيز في تونس , على أن يتولى الصندوق السعودي للتنمية وسفارة المملكة لدى تونس والجهات المختصة في الحكومة التونسية الإشراف والمتابعة والتنفيذ على المشروعين .

وأوضح سفير السعودية لدى تونس محمد بن محمود العلي , أن هذا التبرع يأتي في إطار التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في مجال الشؤون الدينية