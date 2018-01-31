منزل تميم: القبض على تكفيري يتواصل مع عناصر إرهابيّة

تمكّنت يوم 30 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ولاية نابل من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 31 سنة قاطن معتمديّة قليبية، بالتحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو عبر حسابه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتحرذض على الإرهاب وتواصله مع عناصر إرهابيّة في الدّاخل والخارج، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".