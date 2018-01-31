تم ايقافه على خلفية تدوينة فايسبوكية: وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح احد ابناء الجهة

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس: نفّذ صباح اليوم عدد من نشطاء الجهة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح احد ابناء الجهة الذي تم ايقافه مؤخرا على خلفية تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك".

وقد اكد والده محمد براهمي ان ابنه الذي تم ايقافه يخوض اضرابا عن الطعام منذ أسبوع احتجاجا على طريقة ايقافه و ان عائلته تعيش ظروفا اجتماعية صعبة باعتباره العائل الوحيد لها.

وندد المشاركون في التحرك الاحتجاجي بما اعتبروه عودة سياسة ضرب حرية التعبير المكسب الوحيد الذي تحقق بعد الثورة.