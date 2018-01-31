وزير الصناعة: فتح باب توريد الاسمنت الابيض اجراء ظرفي

النوري الصل

من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...