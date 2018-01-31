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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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قفصة: الملتقى الأول حول تنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي
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شروق الجهات
قفصة: الملتقى الأول حول تنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي
31 جانفي 2018 | 11:40

مكتب قفصة الشروق أون لاين عبد الملك زعلاني: نظّمت صباح اليوم غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي الملتقى الأول لتنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي بمشاركة ممثلين عن ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد مختصين في قطاع الزيتون وأصحاب المؤسسات وعدد من الفلاحين إضافة إلى حضور ممثل عن وزارة الفلاحة ومستثمرين و مختصين أجانب هذا وأكد السيد شكري شرطاني مدير عام الغرفة للشروق أون لاين ان الهدف من هذا الملتقى هو إيجاد حلول وطرق مع مختلف الأطراف من اجل تثمين الزيت في مختلف المراحل وتحسين الجودة والعمل على تسويق هذا المنتوج الهام في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على مختلف الصعوبات الإشكاليات التي تواجه القطاع و تقديم حلول عملية لتطوير الآليات وتقديم حوافز وتشجيعات لأصحاب المهنة في هذا القطاع.

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شروق الجهات
قفصة: الملتقى الأول حول تنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي
31 جانفي 2018 | 11:40

مكتب قفصة الشروق أون لاين عبد الملك زعلاني: نظّمت صباح اليوم غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي الملتقى الأول لتنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي بمشاركة ممثلين عن ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد مختصين في قطاع الزيتون وأصحاب المؤسسات وعدد من الفلاحين إضافة إلى حضور ممثل عن وزارة الفلاحة ومستثمرين و مختصين أجانب هذا وأكد السيد شكري شرطاني مدير عام الغرفة للشروق أون لاين ان الهدف من هذا الملتقى هو إيجاد حلول وطرق مع مختلف الأطراف من اجل تثمين الزيت في مختلف المراحل وتحسين الجودة والعمل على تسويق هذا المنتوج الهام في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على مختلف الصعوبات الإشكاليات التي تواجه القطاع و تقديم حلول عملية لتطوير الآليات وتقديم حوافز وتشجيعات لأصحاب المهنة في هذا القطاع.

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31 جانفي 2018 السّاعة 14:16
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من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
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