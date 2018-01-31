قفصة: الملتقى الأول حول تنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي

مكتب قفصة الشروق أون لاين عبد الملك زعلاني: نظّمت صباح اليوم غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي الملتقى الأول لتنمية قيم زيت الزيتون بالجنوب الغربي بمشاركة ممثلين عن ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد مختصين في قطاع الزيتون وأصحاب المؤسسات وعدد من الفلاحين إضافة إلى حضور ممثل عن وزارة الفلاحة ومستثمرين و مختصين أجانب هذا وأكد السيد شكري شرطاني مدير عام الغرفة للشروق أون لاين ان الهدف من هذا الملتقى هو إيجاد حلول وطرق مع مختلف الأطراف من اجل تثمين الزيت في مختلف المراحل وتحسين الجودة والعمل على تسويق هذا المنتوج الهام في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على مختلف الصعوبات الإشكاليات التي تواجه القطاع و تقديم حلول عملية لتطوير الآليات وتقديم حوافز وتشجيعات لأصحاب المهنة في هذا القطاع.