المنيهلة: القبض على تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه

أعلنت وزارة الداخلية في بلباغ لها قبل قليل ان فرقة الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة تمكّنت يوم 30 جانفي 2018 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 42 سنة قاطن الجهة.

وبالتحرّي صرّح أنه يتواصل مع عناصر إرهابيّة داخل وخارج أرض الوطن وسبق أن حضر العديد من الخيمات الدعويّة لما يُسمّى بتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، كما ثبت تنزيله صور لعناصر قياديّة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وأسلحة حربيّة عبر حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" إضافة إلى تعاليق وتدوينات تُحرّض على الإرهاب.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عنصر آخر بالتفتيش شمله البحث.