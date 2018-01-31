المنيهلة: القبض على تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه

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أعلنت وزارة الداخلية في بلباغ لها قبل قليل ان فرقة الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة تمكّنت يوم 30 جانفي 2018 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 42 سنة قاطن الجهة.
وبالتحرّي صرّح أنه يتواصل مع عناصر إرهابيّة داخل وخارج أرض الوطن وسبق أن حضر العديد من الخيمات الدعويّة لما يُسمّى بتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، كما ثبت تنزيله صور لعناصر قياديّة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وأسلحة حربيّة عبر حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" إضافة إلى تعاليق وتدوينات تُحرّض على الإرهاب.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عنصر آخر بالتفتيش شمله البحث.
أعلنت وزارة الداخلية في بلباغ لها قبل قليل ان فرقة الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة تمكّنت يوم 30 جانفي 2018 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 42 سنة قاطن الجهة.
وبالتحرّي صرّح أنه يتواصل مع عناصر إرهابيّة داخل وخارج أرض الوطن وسبق أن حضر العديد من الخيمات الدعويّة لما يُسمّى بتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، كما ثبت تنزيله صور لعناصر قياديّة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وأسلحة حربيّة عبر حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" إضافة إلى تعاليق وتدوينات تُحرّض على الإرهاب.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عنصر آخر بالتفتيش شمله البحث.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018