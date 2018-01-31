احصائيات سنة 2017: نسبة الاصابة بسرطان القولون في تونس تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى

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اختارت تونس موضوع سرطان القولون: التقصي هو الحل، لمشاركة المجموعة الدولية الاحتفال الأحد القادم باليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق ليوم 4 فيفري من كل سنة، وذلك قصد التأكيد على أهمية الترصد المبكر في الوقاية من هذا المرض وتوفير أحسن الفرص لعلاجه والشفاء منه.
ولاحظت وزارة الصحة، في وثيقة اعلامية صادرة بالمناسبة، ان سرطان القولون بدأ يرتفع بشكل ملحوظ ويشكل خطورة قصوى نظرا لنسبة الوفيات الكبيرة الناتجة عنه في صورة عدم تشخيصه وعلاجه بصفة مبكرة، مشيرة الى ان إحصائيات سنة 2017 أثبتت، استنادا إلى سجل السرطان بالنسبة لولايات الشمال، أن نسبة حدوث سرطان القولون تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى بالرجوع إلى تشيخ السكان وتغير نمط العيش نحو عادات وسلوكيات غير صحية.
وقد تم خلال سنة 2017، حسب ذات الاحصائيات، تسجيل 18.4 حالة اصابة جديدة بسرطان القولون لكل 100 ألف ساكن بالنسبة للرجال و14.2 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن بالنسبة للنساء.
وتشير التقديرات لسنة 2024 إلى تطور النسبة إلى حدود 33.3 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن للرجال و18.6 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن للنساء.
ويعتبر سرطان القولون، الذي أدرج ضمن برنامج التقصي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2015-2019 مشكلا صحيا في تونس باعتباره يمثل السرطان الثالث الذي يصيب الرجال والثاني لدى النساء، بالاضافة الى ان احتمال الإصابة يزداد أيضا عند الأشخاص الذين يعتمدون النظام الغذائي بالدهون ومن لديهم تاريخ عائلي أو شخصي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم المصابين بالتهاب القولون القرحي أو داء كرون (التهاب مزمن يصيب جزءا من الجهاز الهضمي).
وتكمن أهم طرق الوقاية في اتباع نظام غذائي صحي ونمط عيش سليم يعتمدان على تبني عادات غذائية غنية بالألياف كتناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون خاصة الدهون المشبعة، وممارسة الرياضة بانتظام والإمتناع عن التدخين وعن شرب الكحول.
ويتسم السرطان القولوني المستقيمي بمعدلات شفاء مرتفعة عندما يتم الكشف عنه في مراحل مبكرة ويعالج استنادا إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقد اعتمدت السياسية الصحية التونسية مبادرة لتنفيذ مشروع نموذجي في تقصي سرطان القولون بأربع معتمديات (دوائر صحية بكل من مساكن وصفاقس المدينة والمرسى والسيجومي)، يتمثل في تحديد المستهدفين ودعوتهم للقيام بالتقصي عن طريق تحليل وجود دم البراز وتوجيه نتائج التحاليل الإيجابية نحو اختصاص أمراض المعدة والأمعاء للقيام بفحص مجهري.
كما تم تكوين الأعوان المعنيين بالمشروع من أطباء الخطوط الأساسية، إضافة إلى انجاز وإعداد نظام لجمع المعلومات لهذا المشروع الذي تم تقييمه في مرحلة ثانية وتعميمه تدريجيا على كل الدوائر الصحية في كل الجهات.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، أعدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالاشتراك مع مختلف المتدخلين من إدارات مركزية وجهوية وجمعيات متخصصة في رعاية مرضى السرطان برنامجا متنوعا يتضمن مراسلة الجهات لإعداد برامج جهوية احتفالية مع مدهم بدعائم تحسيسية (معلقات وكتيبات..) وبالكواشف الخاصة بالتقصي، وتنظيم حملة إعلامية بالمناسبة مع تأمين حصص إذاعية شهرية قارة بالتعاون مع الإذاعة الوطنية وإعداد برمجة سنوية لتقصي السرطان بكل جهات الجمهورية باستعمال حافلة الأمل.
كما سيتم بالمناسبة تنظيم يوم مفتوح يوم 1 فيفري 2018 حول نمط العيش السليم ودوره في الوقاية من السرطان وذلك بمقر مؤسسة التلفزة التونسية لفائدة العاملين بها ويوم مفتوح يوم 4 فيفري 2018 بأحد المراكز التجارية.
اختارت تونس موضوع سرطان القولون: التقصي هو الحل، لمشاركة المجموعة الدولية الاحتفال الأحد القادم باليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق ليوم 4 فيفري من كل سنة، وذلك قصد التأكيد على أهمية الترصد المبكر في الوقاية من هذا المرض وتوفير أحسن الفرص لعلاجه والشفاء منه.
ولاحظت وزارة الصحة، في وثيقة اعلامية صادرة بالمناسبة، ان سرطان القولون بدأ يرتفع بشكل ملحوظ ويشكل خطورة قصوى نظرا لنسبة الوفيات الكبيرة الناتجة عنه في صورة عدم تشخيصه وعلاجه بصفة مبكرة، مشيرة الى ان إحصائيات سنة 2017 أثبتت، استنادا إلى سجل السرطان بالنسبة لولايات الشمال، أن نسبة حدوث سرطان القولون تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى بالرجوع إلى تشيخ السكان وتغير نمط العيش نحو عادات وسلوكيات غير صحية.
وقد تم خلال سنة 2017، حسب ذات الاحصائيات، تسجيل 18.4 حالة اصابة جديدة بسرطان القولون لكل 100 ألف ساكن بالنسبة للرجال و14.2 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن بالنسبة للنساء.
وتشير التقديرات لسنة 2024 إلى تطور النسبة إلى حدود 33.3 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن للرجال و18.6 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن للنساء.
ويعتبر سرطان القولون، الذي أدرج ضمن برنامج التقصي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2015-2019 مشكلا صحيا في تونس باعتباره يمثل السرطان الثالث الذي يصيب الرجال والثاني لدى النساء، بالاضافة الى ان احتمال الإصابة يزداد أيضا عند الأشخاص الذين يعتمدون النظام الغذائي بالدهون ومن لديهم تاريخ عائلي أو شخصي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم المصابين بالتهاب القولون القرحي أو داء كرون (التهاب مزمن يصيب جزءا من الجهاز الهضمي).
وتكمن أهم طرق الوقاية في اتباع نظام غذائي صحي ونمط عيش سليم يعتمدان على تبني عادات غذائية غنية بالألياف كتناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون خاصة الدهون المشبعة، وممارسة الرياضة بانتظام والإمتناع عن التدخين وعن شرب الكحول.
ويتسم السرطان القولوني المستقيمي بمعدلات شفاء مرتفعة عندما يتم الكشف عنه في مراحل مبكرة ويعالج استنادا إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقد اعتمدت السياسية الصحية التونسية مبادرة لتنفيذ مشروع نموذجي في تقصي سرطان القولون بأربع معتمديات (دوائر صحية بكل من مساكن وصفاقس المدينة والمرسى والسيجومي)، يتمثل في تحديد المستهدفين ودعوتهم للقيام بالتقصي عن طريق تحليل وجود دم البراز وتوجيه نتائج التحاليل الإيجابية نحو اختصاص أمراض المعدة والأمعاء للقيام بفحص مجهري.
كما تم تكوين الأعوان المعنيين بالمشروع من أطباء الخطوط الأساسية، إضافة إلى انجاز وإعداد نظام لجمع المعلومات لهذا المشروع الذي تم تقييمه في مرحلة ثانية وتعميمه تدريجيا على كل الدوائر الصحية في كل الجهات.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان، أعدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالاشتراك مع مختلف المتدخلين من إدارات مركزية وجهوية وجمعيات متخصصة في رعاية مرضى السرطان برنامجا متنوعا يتضمن مراسلة الجهات لإعداد برامج جهوية احتفالية مع مدهم بدعائم تحسيسية (معلقات وكتيبات..) وبالكواشف الخاصة بالتقصي، وتنظيم حملة إعلامية بالمناسبة مع تأمين حصص إذاعية شهرية قارة بالتعاون مع الإذاعة الوطنية وإعداد برمجة سنوية لتقصي السرطان بكل جهات الجمهورية باستعمال حافلة الأمل.
كما سيتم بالمناسبة تنظيم يوم مفتوح يوم 1 فيفري 2018 حول نمط العيش السليم ودوره في الوقاية من السرطان وذلك بمقر مؤسسة التلفزة التونسية لفائدة العاملين بها ويوم مفتوح يوم 4 فيفري 2018 بأحد المراكز التجارية.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
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16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
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16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
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15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
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15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
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