مدنين: ضبط سيّارة أجرة لواج محمّلة ببضاعة مهرّبة
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20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
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19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
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19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
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17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
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مدنين: ضبط سيّارة أجرة لواج محمّلة ببضاعة مهرّبة
ضبطت يوم 30 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بجهتي الشهبانية وكوتين من ولاية مدنين شاحنة نقل خفيف وسيارة أجرة "لواج" محملتين ببضاعة مهربة تتمثل في 242 حذاء رياضي وكمية كبيرة من توابع الهواتف الجوالة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
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مدنين: ضبط سيّارة أجرة لواج محمّلة ببضاعة مهرّبة
ضبطت يوم 30 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بجهتي الشهبانية وكوتين من ولاية مدنين شاحنة نقل خفيف وسيارة أجرة "لواج" محملتين ببضاعة مهربة تتمثل في 242 حذاء رياضي وكمية كبيرة من توابع الهواتف الجوالة، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 42 ألف دينار.
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
31 جانفي 2018 السّاعة 19:19
يؤدي اليوم وغدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى بلادنا، وقد خصّنا بالمناسبة بحديث خاص تطرّق...المزيد >>
توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018 السّاعة 20:17
انتظم مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي ،مراسم توقيع الاتفاقيات المشتركة بين تونس وفرنسا والندوة الصحفية...المزيد >>
الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018 السّاعة 20:06
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات...المزيد >>
بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018 السّاعة 19:58
بالفيديو.. كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونالمزيد >>
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018
النوري الصلماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...المزيد >>
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