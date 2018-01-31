السيجومي: القبض على تكفيري من أجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكّنت يوم امس الثلاثاء من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن بمعتمديّة سيدي حسين السيجومي وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والإشادة به"

واكدت الوزارة ان التكفيري تعمّد تنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو عبر حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي وتُحرّض على الإرهاب.