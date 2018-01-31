الفيفا: صرف 6.37 مليار دولار على الانتقالات في 2017

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تم صرف 37ر6 مليار دولار على الانتقالات في كرة القدم العالمية خلال عام 2017.

وافاد الفيفا في تقرير سوق الانتقالات العالمي الذي أصدره امس الثلاثاء أن الرقم الإجمالي ارتفع بنسبة 32 في المائة مقارنة عما تم إنفاقه في 2016 والذي وصل إلى 80ر4 مليار دولار.

وأوضح أن هذا المبلغ القياسي جاء نتيجة لإجراء 15 ألف و624 صفقة على المستوى الدولي، شملت 13 ألف و415 لاعبا، لافتا إلى ان أقل من 16 في المائة من كافة الانتقالات كانت بمقابل مادي وأن 2ر84 في المائة كانت صفقات حرة بدون مقابل.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الصفقات (4ر47 في المائة) في العام الماضي تضمنت أندية تابعة للاتحاد الأوروبي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أي اتحاد قاري، معتبرا أن هذا الأمر لا يأتي على سبيل المفاجأة، حيث أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر الاتحادات القارية حيث يحتوي على 55 اتحادا، وجميعها باستثناء اتحاد ليختنشتاين شاركت في الانتقالات.

وصرفت الأندية الإنقليزية، المدعومة بعقود البث التلفيزيوني الكبيرة 6ر1 مليار دولار في 2017، وهو ما يعد ضعف المبلغ الذي أنفقته الأندية الفرنسية، والتي جاءت في المركز الثاني بواقع860 مليون دولار.

وانضم 732 لاعبا إلى البطولة الإنقليزية في حين رحل 767 لاعبا، مما أدى إلى انفاق صاف 1ر988 مليون دولار.

وعلى النقيض، فإن الأندية الألمانية جاءت في المركز الثاني من حيث الانفاق الصافي حيث انفقت 8ر237 مليون دولار.