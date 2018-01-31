الفيفا: صرف 6.37 مليار دولار على الانتقالات في 2017

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تم صرف 37ر6 مليار دولار على الانتقالات في كرة القدم العالمية خلال عام 2017.
وافاد الفيفا في تقرير سوق الانتقالات العالمي الذي أصدره امس الثلاثاء أن الرقم الإجمالي ارتفع بنسبة 32 في المائة مقارنة عما تم إنفاقه في 2016 والذي وصل إلى 80ر4 مليار دولار.
وأوضح أن هذا المبلغ القياسي جاء نتيجة لإجراء 15 ألف و624 صفقة على المستوى الدولي، شملت 13 ألف و415 لاعبا، لافتا إلى ان أقل من 16 في المائة من كافة الانتقالات كانت بمقابل مادي وأن 2ر84 في المائة كانت صفقات حرة بدون مقابل.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الصفقات (4ر47 في المائة) في العام الماضي تضمنت أندية تابعة للاتحاد الأوروبي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أي اتحاد قاري، معتبرا أن هذا الأمر لا يأتي على سبيل المفاجأة، حيث أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر الاتحادات القارية حيث يحتوي على 55 اتحادا، وجميعها باستثناء اتحاد ليختنشتاين شاركت في الانتقالات.
وصرفت الأندية الإنقليزية، المدعومة بعقود البث التلفيزيوني الكبيرة 6ر1 مليار دولار في 2017، وهو ما يعد ضعف المبلغ الذي أنفقته الأندية الفرنسية، والتي جاءت في المركز الثاني بواقع860 مليون دولار.
وانضم 732 لاعبا إلى البطولة الإنقليزية في حين رحل 767 لاعبا، مما أدى إلى انفاق صاف 1ر988 مليون دولار.
وعلى النقيض، فإن الأندية الألمانية جاءت في المركز الثاني من حيث الانفاق الصافي حيث انفقت 8ر237 مليون دولار.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تم صرف 37ر6 مليار دولار على الانتقالات في كرة القدم العالمية خلال عام 2017.
وافاد الفيفا في تقرير سوق الانتقالات العالمي الذي أصدره امس الثلاثاء أن الرقم الإجمالي ارتفع بنسبة 32 في المائة مقارنة عما تم إنفاقه في 2016 والذي وصل إلى 80ر4 مليار دولار.
وأوضح أن هذا المبلغ القياسي جاء نتيجة لإجراء 15 ألف و624 صفقة على المستوى الدولي، شملت 13 ألف و415 لاعبا، لافتا إلى ان أقل من 16 في المائة من كافة الانتقالات كانت بمقابل مادي وأن 2ر84 في المائة كانت صفقات حرة بدون مقابل.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الصفقات (4ر47 في المائة) في العام الماضي تضمنت أندية تابعة للاتحاد الأوروبي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أي اتحاد قاري، معتبرا أن هذا الأمر لا يأتي على سبيل المفاجأة، حيث أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر الاتحادات القارية حيث يحتوي على 55 اتحادا، وجميعها باستثناء اتحاد ليختنشتاين شاركت في الانتقالات.
وصرفت الأندية الإنقليزية، المدعومة بعقود البث التلفيزيوني الكبيرة 6ر1 مليار دولار في 2017، وهو ما يعد ضعف المبلغ الذي أنفقته الأندية الفرنسية، والتي جاءت في المركز الثاني بواقع860 مليون دولار.
وانضم 732 لاعبا إلى البطولة الإنقليزية في حين رحل 767 لاعبا، مما أدى إلى انفاق صاف 1ر988 مليون دولار.
وعلى النقيض، فإن الأندية الألمانية جاءت في المركز الثاني من حيث الانفاق الصافي حيث انفقت 8ر237 مليون دولار.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018