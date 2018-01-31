اتحاد الشغل بصفاقس: تجديد الثقة في عبد الهادي بن جمعة

الشروق اون لاين – مكتب صفاقس - راشد شعور: افرزت صناديق الاقتراع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشعل بصفاقس في وقت متأخر من ليلة البارحة ترشح كل أعضاء " قائمة الوفاء لمبادئ حشاد وشهداء الوطن " التي يترأسها الكاتب العام الحالي عبد الهادي بن جمعة .

المترشحون هم عبد الهادي بن جمعة ، يوسف العوادني ، محسن اليوسفي ، محمد عباس ، فاطمة شبشوب ، حمادي المسراطي ، هدى بن حورية ، ماهر قاسم ، سمير الرقيق ، فاخر العفاس ، مرشد اللواتي .

² الهيئة الجهوية للنظام الداخلي السحبي هماني ، منيرة أولاد الحاج ، عبد القادر كردون ، هيئة المراقبة المالية رياض بن محفوظ ، نزيهة خنفير وعلي بن فضلة .