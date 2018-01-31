غرق عبارة على متنها 80 شخصا في المحيط الهادئ

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غرقت عبارة على متنها أكثر من 80 شخصا في المحيط الهادئ، حسب ما أكد مسؤولون الأربعاء، فيما طلب أحد نواب جمهورية كيريباتي بفتح تحقيق مستقل في القضية.
ويقوم فريق إنقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثا عن ناجين، لكن لم يتم العثور إلا على سبعة أشخاص على قيد الحياة حتى الآن، مع تراجع الآمال بالعثور على آخرين.
وأعلن مركز تنسيق الإنقاذ في نيوزيلندا في بيان، أن "سلطات كيريباتي أكدت وجود نحو 80 شخصا، إضافة إلى الطاقم على متن العبارة".
وقال المركز إن أربع طائرات من نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة ساعدت في إجراء عمليات المسح في المنطقة، حيث فقدت العبارة. وأشار إلى أن البحث يتركز على العثور على زورق نجاة انطلق منها.
وأضاف أن "قارب النجاة مصمم لـ25 شخصا، إلا أنه يمكن يتسع لأكثر ولو بشكل مكتظ".
وانتقد رئيس وزراء كيريباتي السابق ليريميا تاباي، ممثل جزيرة نونوتي، التي انطلقت منها العبارة في 18 يناير، طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة.
وقال إن سكان الجزيرة المنكوبين البالغ عددهم 2000 يريدون معرفة لماذا استغرق الموضوع ثمانية أيام لدق جرس الإنذار، وكيف يُسمح لسفينة غير صالحة للإبحار بالقيام برحلات.
وصرح لراديو نيوزيلندا: "هذه المأساة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة"، مضيفا "نريد معرفة لماذا حصلت و(من) المسؤول".
ويبلغ طول العبارة "أم في بوتيراوي" 17.5 مترا، وكان من المفترض أن تستمر رحلتها يومين لتصل إلى بيتيو، وهي أكبر بلدة في عاصمة كيريباتي، جنوب تاراوا.
غرقت عبارة على متنها أكثر من 80 شخصا في المحيط الهادئ، حسب ما أكد مسؤولون الأربعاء، فيما طلب أحد نواب جمهورية كيريباتي بفتح تحقيق مستقل في القضية.
ويقوم فريق إنقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثا عن ناجين، لكن لم يتم العثور إلا على سبعة أشخاص على قيد الحياة حتى الآن، مع تراجع الآمال بالعثور على آخرين.
وأعلن مركز تنسيق الإنقاذ في نيوزيلندا في بيان، أن "سلطات كيريباتي أكدت وجود نحو 80 شخصا، إضافة إلى الطاقم على متن العبارة".
وقال المركز إن أربع طائرات من نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة ساعدت في إجراء عمليات المسح في المنطقة، حيث فقدت العبارة. وأشار إلى أن البحث يتركز على العثور على زورق نجاة انطلق منها.
وأضاف أن "قارب النجاة مصمم لـ25 شخصا، إلا أنه يمكن يتسع لأكثر ولو بشكل مكتظ".
وانتقد رئيس وزراء كيريباتي السابق ليريميا تاباي، ممثل جزيرة نونوتي، التي انطلقت منها العبارة في 18 يناير، طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة.
وقال إن سكان الجزيرة المنكوبين البالغ عددهم 2000 يريدون معرفة لماذا استغرق الموضوع ثمانية أيام لدق جرس الإنذار، وكيف يُسمح لسفينة غير صالحة للإبحار بالقيام برحلات.
وصرح لراديو نيوزيلندا: "هذه المأساة تتطلب لجنة تحقيق مستقلة"، مضيفا "نريد معرفة لماذا حصلت و(من) المسؤول".
ويبلغ طول العبارة "أم في بوتيراوي" 17.5 مترا، وكان من المفترض أن تستمر رحلتها يومين لتصل إلى بيتيو، وهي أكبر بلدة في عاصمة كيريباتي، جنوب تاراوا.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018