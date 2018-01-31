سيدي بوزيد: دخول عدد من المعتصمين في اضراب جوع

أعلن أمس الثلاثاء 30 جانفي 2018، عدد من معتصمي "ضاع العمر" بمعتمدية سيدي علي بن عون ومن معتصمي قائمة الـ 64 بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عن دخولهم في إضراب جوع إلى حين تحقيق مطالبهم الخاصة بالتشغيل.

وأشار معتصمو "ضاع العمر" في بيان لهم إلى انه أمام تواصل سياسة الإقصاء والتهميش وبعد بلوغ اعتصامهم شهره السابع قرروا التصعيد في احتجاجهم والانتقال إلى مرحلة الأمعاء الخاوية وتحميل أصحاب القرار المسؤولية الكاملة لما يمكن أن ينجر عن هذا القرار.

وبدورهم أكد معتصمو مجموعة "الـ 64 " الذين دخلوا في اعتصام منذ 3 جانفي الجاري من اجل تفعيل اتفاق 17 نوفمبر الماضي بمباشرة عملهم صلب وزارة التربية أن سياسة اللامبالاة والمماطلة التي تنتهجها الحكومة دفع مجموعة منهم إلى الدخول في إضراب جوع وحشي.

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