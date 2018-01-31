بــلاغ مروري حول تحجير ومنع الجولان ببعض الأنهج والشوارع في العاصمة اليوم وغدا

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أعلنت مصالح شرطة المرور بوزارة الدّاخليّة أنه تقرّر يومي الأربعاء 31 جانفي 2018 والخميس 01 فيفري 2018 ما يلي:
- أولا: يُحجّر الوقوف والتوقف بكلّ من شارعي علي البلهوان وشارع الحبيب بورقيبة بالمرسى بداية من يوم الأربعاء 31 جانفي 2018 السّاعة 12.00 إلى غاية يوم الخميس 01 فيفري 2018 الساعة 16.00.
- ثانيا: يُحجّر الوقوف والتوقف بالأنهج والشوارع التالية وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من الساعة 06.00 صباحا إلى السّاعة 17.00: شارع عثمان ابن عفان المنزه 6 – شارع المنجي سليم باردو – شارع 9 أفريل – نهج السّاحل – شارع الحبيب بورقيبة – شارع باريس – شارع فرنسا.
- ثالثا: يُمنع جولان الشاحنات بالطرق التالية: الطريق الوطنيّة رقم 9 – طريق الزاد 4 شارع الجمهوريّة – الوطنيّة رقم 8 إلى غاية أريانة – الطريق الشعاعيّة إكس Route X – شارع 9 أفريل وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 19.00.
- رابعا: يُمنع جولان العربات بشارع غانا في جزئه الممتدّ بين غانا محمّد الخامس والزاد 4 غانا وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداي ة من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 17.00.
كما اكدت وزارة الدّاخليّة انها تعوّل على حسن تفهّمكم واحترامكم لإشارات الأعوان وللعلامات المروريّة وامتثالكم لتطبيق قانون الطرقات.
أعلنت مصالح شرطة المرور بوزارة الدّاخليّة أنه تقرّر يومي الأربعاء 31 جانفي 2018 والخميس 01 فيفري 2018 ما يلي:
- أولا: يُحجّر الوقوف والتوقف بكلّ من شارعي علي البلهوان وشارع الحبيب بورقيبة بالمرسى بداية من يوم الأربعاء 31 جانفي 2018 السّاعة 12.00 إلى غاية يوم الخميس 01 فيفري 2018 الساعة 16.00.
- ثانيا: يُحجّر الوقوف والتوقف بالأنهج والشوارع التالية وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من الساعة 06.00 صباحا إلى السّاعة 17.00: شارع عثمان ابن عفان المنزه 6 – شارع المنجي سليم باردو – شارع 9 أفريل – نهج السّاحل – شارع الحبيب بورقيبة – شارع باريس – شارع فرنسا.
- ثالثا: يُمنع جولان الشاحنات بالطرق التالية: الطريق الوطنيّة رقم 9 – طريق الزاد 4 شارع الجمهوريّة – الوطنيّة رقم 8 إلى غاية أريانة – الطريق الشعاعيّة إكس Route X – شارع 9 أفريل وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 19.00.
- رابعا: يُمنع جولان العربات بشارع غانا في جزئه الممتدّ بين غانا محمّد الخامس والزاد 4 غانا وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداي ة من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 17.00.
كما اكدت وزارة الدّاخليّة انها تعوّل على حسن تفهّمكم واحترامكم لإشارات الأعوان وللعلامات المروريّة وامتثالكم لتطبيق قانون الطرقات.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018