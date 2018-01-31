بــلاغ مروري حول تحجير ومنع الجولان ببعض الأنهج والشوارع في العاصمة اليوم وغدا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت مصالح شرطة المرور بوزارة الدّاخليّة أنه تقرّر يومي الأربعاء 31 جانفي 2018 والخميس 01 فيفري 2018 ما يلي:

- أولا: يُحجّر الوقوف والتوقف بكلّ من شارعي علي البلهوان وشارع الحبيب بورقيبة بالمرسى بداية من يوم الأربعاء 31 جانفي 2018 السّاعة 12.00 إلى غاية يوم الخميس 01 فيفري 2018 الساعة 16.00.

- ثانيا: يُحجّر الوقوف والتوقف بالأنهج والشوارع التالية وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من الساعة 06.00 صباحا إلى السّاعة 17.00: شارع عثمان ابن عفان المنزه 6 – شارع المنجي سليم باردو – شارع 9 أفريل – نهج السّاحل – شارع الحبيب بورقيبة – شارع باريس – شارع فرنسا.

- ثالثا: يُمنع جولان الشاحنات بالطرق التالية: الطريق الوطنيّة رقم 9 – طريق الزاد 4 شارع الجمهوريّة – الوطنيّة رقم 8 إلى غاية أريانة – الطريق الشعاعيّة إكس Route X – شارع 9 أفريل وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 19.00.

- رابعا: يُمنع جولان العربات بشارع غانا في جزئه الممتدّ بين غانا محمّد الخامس والزاد 4 غانا وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداي ة من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 17.00.

كما اكدت وزارة الدّاخليّة انها تعوّل على حسن تفهّمكم واحترامكم لإشارات الأعوان وللعلامات المروريّة وامتثالكم لتطبيق قانون الطرقات.