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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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بــلاغ مروري حول تحجير ومنع الجولان ببعض الأنهج والشوارع في العاصمة اليوم وغدا
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الوطنية
بــلاغ مروري حول تحجير ومنع الجولان ببعض الأنهج والشوارع في العاصمة اليوم وغدا
31 جانفي 2018 | 10:33

أعلنت مصالح شرطة المرور بوزارة الدّاخليّة أنه تقرّر يومي الأربعاء 31 جانفي 2018 والخميس 01 فيفري 2018 ما يلي:

- أولا: يُحجّر الوقوف والتوقف بكلّ من شارعي علي البلهوان وشارع الحبيب بورقيبة بالمرسى بداية من يوم الأربعاء 31 جانفي 2018 السّاعة 12.00 إلى غاية يوم الخميس 01 فيفري 2018 الساعة 16.00.

 - ثانيا: يُحجّر الوقوف والتوقف بالأنهج والشوارع التالية وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من الساعة 06.00 صباحا إلى السّاعة 17.00: شارع عثمان ابن عفان المنزه 6 – شارع المنجي سليم باردو – شارع 9 أفريل – نهج السّاحل – شارع الحبيب بورقيبة – شارع باريس – شارع فرنسا.

- ثالثا: يُمنع جولان الشاحنات بالطرق التالية: الطريق الوطنيّة رقم 9 – طريق الزاد 4 شارع الجمهوريّة – الوطنيّة رقم 8 إلى غاية أريانة – الطريق الشعاعيّة إكس Route X – شارع 9 أفريل وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 19.00.

- رابعا: يُمنع جولان العربات بشارع غانا في جزئه الممتدّ بين غانا محمّد الخامس والزاد 4 غانا وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداي ة من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 17.00.

كما اكدت وزارة الدّاخليّة انها تعوّل على حسن تفهّمكم واحترامكم لإشارات الأعوان وللعلامات المروريّة وامتثالكم لتطبيق قانون الطرقات.

 

 

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الوطنية
بــلاغ مروري حول تحجير ومنع الجولان ببعض الأنهج والشوارع في العاصمة اليوم وغدا
31 جانفي 2018 | 10:33

أعلنت مصالح شرطة المرور بوزارة الدّاخليّة أنه تقرّر يومي الأربعاء 31 جانفي 2018 والخميس 01 فيفري 2018 ما يلي:

- أولا: يُحجّر الوقوف والتوقف بكلّ من شارعي علي البلهوان وشارع الحبيب بورقيبة بالمرسى بداية من يوم الأربعاء 31 جانفي 2018 السّاعة 12.00 إلى غاية يوم الخميس 01 فيفري 2018 الساعة 16.00.

 - ثانيا: يُحجّر الوقوف والتوقف بالأنهج والشوارع التالية وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من الساعة 06.00 صباحا إلى السّاعة 17.00: شارع عثمان ابن عفان المنزه 6 – شارع المنجي سليم باردو – شارع 9 أفريل – نهج السّاحل – شارع الحبيب بورقيبة – شارع باريس – شارع فرنسا.

- ثالثا: يُمنع جولان الشاحنات بالطرق التالية: الطريق الوطنيّة رقم 9 – طريق الزاد 4 شارع الجمهوريّة – الوطنيّة رقم 8 إلى غاية أريانة – الطريق الشعاعيّة إكس Route X – شارع 9 أفريل وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداية من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 19.00.

- رابعا: يُمنع جولان العربات بشارع غانا في جزئه الممتدّ بين غانا محمّد الخامس والزاد 4 غانا وذلك يوم الخميس 01 فيفري 2018 بداي ة من السّاعة 06.00 صباحا إلى غاية السّاعة 17.00.

كما اكدت وزارة الدّاخليّة انها تعوّل على حسن تفهّمكم واحترامكم لإشارات الأعوان وللعلامات المروريّة وامتثالكم لتطبيق قانون الطرقات.

 

 

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