جندوبة: ندوة وطنية حول التعايش بين الأديان

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني: نظمت هيئة السّلام والتنمية تحت اشراف وزارة الشؤون الدّينيّة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية تنظيم ندوة وطنية حول " التعايش بين الأديان في تونس دعم للسياحة ومقاومة للإرهاب" وذلك بمدينة طبرقة يومي 31 جانفي 2018 و 01 فيفري 2018

ويتضمن برنامج الندوة مداخلة أولى حول السلم و العيش المشترك و مداخلة ثانية حول دور الدساتير في ارساء التعايش السلمي و مداخلة ثالثة حول التجربة التونسيّة في دحر الإرهاب و مداخلة رابعة حول دور التعايش الديني في دعم السّياحة و مداخلة خامسة حول دور التعايش الدّيني في دحر الارهاب.

كما تتضمن والندوة ورشات لصياغة ميثاق طبرقة للتعايش بين الأديان و ترجمته و المصادقة عليه في ندوة سيحضرها وزير الشؤون الدّينيّة و وزيرة السيّاحة و سماحة مفتي الجمهوريّة و ممثل الطائفة المسيحيّة و ممثل الطائفة اليهوديّة .