الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة: ندوة وطنية حول التعايش بين الأديان
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
شروق الجهات
جندوبة: ندوة وطنية حول التعايش بين الأديان
31 جانفي 2018 | 10:27

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:  نظمت هيئة السّلام والتنمية  تحت اشراف وزارة الشؤون الدّينيّة  ووزارة السياحة والصناعات التقليدية تنظيم ندوة وطنية حول " التعايش بين الأديان في تونس دعم للسياحة  ومقاومة للإرهاب" وذلك بمدينة طبرقة  يومي 31 جانفي 2018 و 01 فيفري 2018

ويتضمن برنامج الندوة مداخلة أولى حول السلم و العيش المشترك و مداخلة ثانية حول دور الدساتير في ارساء التعايش السلمي و مداخلة ثالثة حول التجربة التونسيّة في دحر الإرهاب و مداخلة  رابعة حول دور التعايش الديني في دعم السّياحة و مداخلة خامسة حول دور التعايش  الدّيني في دحر الارهاب.

كما تتضمن والندوة ورشات لصياغة ميثاق طبرقة للتعايش بين الأديان و ترجمته  و المصادقة عليه في ندوة سيحضرها وزير الشؤون الدّينيّة و وزيرة السيّاحة و سماحة مفتي الجمهوريّة و ممثل الطائفة المسيحيّة و ممثل الطائفة اليهوديّة .

تقرؤون أيضا
وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018 السّاعة 17:38
قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ...
المزيد >>
سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018 السّاعة 14:58
قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام...
المزيد >>
المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات
31 جانفي 2018 السّاعة 14:44
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات...
المزيد >>
سيدي عيش: سقوط تلميذة من شاحنة لنقل عاملات فلاحة
31 جانفي 2018 السّاعة 14:16
مكتب قفصة- الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: شهدت المنطقة السقوية بمعتمدية سيدي عيش عشية أمس حادث مرور اليم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
جندوبة: ندوة وطنية حول التعايش بين الأديان
31 جانفي 2018 | 10:27

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:  نظمت هيئة السّلام والتنمية  تحت اشراف وزارة الشؤون الدّينيّة  ووزارة السياحة والصناعات التقليدية تنظيم ندوة وطنية حول " التعايش بين الأديان في تونس دعم للسياحة  ومقاومة للإرهاب" وذلك بمدينة طبرقة  يومي 31 جانفي 2018 و 01 فيفري 2018

ويتضمن برنامج الندوة مداخلة أولى حول السلم و العيش المشترك و مداخلة ثانية حول دور الدساتير في ارساء التعايش السلمي و مداخلة ثالثة حول التجربة التونسيّة في دحر الإرهاب و مداخلة  رابعة حول دور التعايش الديني في دعم السّياحة و مداخلة خامسة حول دور التعايش  الدّيني في دحر الارهاب.

كما تتضمن والندوة ورشات لصياغة ميثاق طبرقة للتعايش بين الأديان و ترجمته  و المصادقة عليه في ندوة سيحضرها وزير الشؤون الدّينيّة و وزيرة السيّاحة و سماحة مفتي الجمهوريّة و ممثل الطائفة المسيحيّة و ممثل الطائفة اليهوديّة .

تقرؤون أيضا
وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018 السّاعة 17:38
قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الاربعاء، نشر قائمة الناجحين في مناظرة انتداب اعوان تنفيذ...
المزيد >>
سيدي عيش: إعتصام واضراب جوع في مقر المعتمدية
31 جانفي 2018 السّاعة 14:58
قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: دخل اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل في إعتصام...
المزيد >>
المنستير: 66 فنانة تشكيلية في ملتقى المبدعات العصاميات
31 جانفي 2018 السّاعة 14:44
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: تنطلق في المركب الثقافي بالمنستير مساء الجمعة 2 فيفري فعاليات...
المزيد >>
سيدي عيش: سقوط تلميذة من شاحنة لنقل عاملات فلاحة
31 جانفي 2018 السّاعة 14:16
مكتب قفصة- الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: شهدت المنطقة السقوية بمعتمدية سيدي عيش عشية أمس حادث مرور اليم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع... 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
﻿