سوسة: إصدار 34 قرار إيقاف نشاط لفضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني

سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: أكدت سعيدة حقي رئيسة الغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن وعضوة لجنة الفضاءات الفوضوية لـ"الشروق اون لاين" أن اللجنة تقوم كل أسبوع تقريباً بزيارات للمحاضن في المعتمديات والأرياف حيث نفذت اللجنة 91 زيارة شملت أغلب المعتمديات تم إثرها إصدار 34 قرار إيقاف نشاط فضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني (منازل ومحلات) لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة.

كما افادت ان اللجنة قلمت ايضا بزيارة عدد من الفضاءات التي تم فيها إصدار قرارات بإيقاف السنة الفارطة والاطلاع على التزامها بتطبيق القانون حيث تبين أن منهم من تم غلقها نهائيا ومنهم من تم تسوية وضعيتها كما أكدت حقي ان هذه القرارات تندرج في إطار المحافظة على سلامة الأطفال من هذه المحاضن التي تعتبر فوضوية ولا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة، حسب تعبيرها.