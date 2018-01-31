سوسة: إصدار 34 قرار إيقاف نشاط لفضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني

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سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: أكدت سعيدة حقي رئيسة الغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن وعضوة لجنة الفضاءات الفوضوية لـ"الشروق اون لاين" أن اللجنة تقوم كل أسبوع تقريباً بزيارات للمحاضن في المعتمديات والأرياف حيث نفذت اللجنة 91 زيارة شملت أغلب المعتمديات تم إثرها إصدار 34 قرار إيقاف نشاط فضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني (منازل ومحلات) لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة.
كما افادت ان اللجنة قلمت ايضا بزيارة عدد من الفضاءات التي تم فيها إصدار قرارات بإيقاف السنة الفارطة والاطلاع على التزامها بتطبيق القانون حيث تبين أن منهم من تم غلقها نهائيا ومنهم من تم تسوية وضعيتها كما أكدت حقي ان هذه القرارات تندرج في إطار المحافظة على سلامة الأطفال من هذه المحاضن التي تعتبر فوضوية ولا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة، حسب تعبيرها.
سوسة- الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: أكدت سعيدة حقي رئيسة الغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن وعضوة لجنة الفضاءات الفوضوية لـ"الشروق اون لاين" أن اللجنة تقوم كل أسبوع تقريباً بزيارات للمحاضن في المعتمديات والأرياف حيث نفذت اللجنة 91 زيارة شملت أغلب المعتمديات تم إثرها إصدار 34 قرار إيقاف نشاط فضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني (منازل ومحلات) لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة.
كما افادت ان اللجنة قلمت ايضا بزيارة عدد من الفضاءات التي تم فيها إصدار قرارات بإيقاف السنة الفارطة والاطلاع على التزامها بتطبيق القانون حيث تبين أن منهم من تم غلقها نهائيا ومنهم من تم تسوية وضعيتها كما أكدت حقي ان هذه القرارات تندرج في إطار المحافظة على سلامة الأطفال من هذه المحاضن التي تعتبر فوضوية ولا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة، حسب تعبيرها.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018