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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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ايمانويل ماكرون يصل اليوم إلى تونس
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الأولى
ايمانويل ماكرون يصل اليوم إلى تونس
31 جانفي 2018 | 08:39

بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يؤدي رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون زيارة دولة لتونس اليوم وغدا الأربعاء 31 جانفي والخميس غرة فيفري 2018.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والفرنسي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاته ومزيد تكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الفرنسي مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد هام من الاتفاقيات تشمل خاصة مجالات التعاون ذات الاولوية.

كما سيشرف الرئيس الفرنسي رفقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي ينتظم بالشراكة بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وجمعية مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا وحضور عدد هام من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين.

ويلقي إيمانويل ماكرون يوم الخميس غرة فيفري خطابا في جلسة عامة ممتازة بمجلس نواب الشعب.

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الأولى
ايمانويل ماكرون يصل اليوم إلى تونس
31 جانفي 2018 | 08:39

بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يؤدي رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون زيارة دولة لتونس اليوم وغدا الأربعاء 31 جانفي والخميس غرة فيفري 2018.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والفرنسي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاته ومزيد تكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الفرنسي مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد هام من الاتفاقيات تشمل خاصة مجالات التعاون ذات الاولوية.

كما سيشرف الرئيس الفرنسي رفقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي ينتظم بالشراكة بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وجمعية مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا وحضور عدد هام من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين.

ويلقي إيمانويل ماكرون يوم الخميس غرة فيفري خطابا في جلسة عامة ممتازة بمجلس نواب الشعب.

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الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
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ماكرون في تونس... أبعاد وآمال !
من المنتظر أن يحلّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم غد الاربعاء بتونس في زيارة تستغرق يومين لكنها ستكون بلا شك مهمّة في اهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك...
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