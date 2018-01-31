ايمانويل ماكرون يصل اليوم إلى تونس

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بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يؤدي رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون زيارة دولة لتونس اليوم وغدا الأربعاء 31 جانفي والخميس غرة فيفري 2018.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والفرنسي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاته ومزيد تكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الفرنسي مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد هام من الاتفاقيات تشمل خاصة مجالات التعاون ذات الاولوية.
كما سيشرف الرئيس الفرنسي رفقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي ينتظم بالشراكة بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وجمعية مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا وحضور عدد هام من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين.
ويلقي إيمانويل ماكرون يوم الخميس غرة فيفري خطابا في جلسة عامة ممتازة بمجلس نواب الشعب.
بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يؤدي رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون زيارة دولة لتونس اليوم وغدا الأربعاء 31 جانفي والخميس غرة فيفري 2018.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والفرنسي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاته ومزيد تكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الفرنسي مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى توقيع عدد هام من الاتفاقيات تشمل خاصة مجالات التعاون ذات الاولوية.
كما سيشرف الرئيس الفرنسي رفقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي ينتظم بالشراكة بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وجمعية مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا وحضور عدد هام من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين.
ويلقي إيمانويل ماكرون يوم الخميس غرة فيفري خطابا في جلسة عامة ممتازة بمجلس نواب الشعب.
-
20:17توقيع 8 اتفاقيات بين تونس وفرنسا
31 جانفي 2018
-
20:06الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان تدعو الصحفيين الى يوم غضب
31 جانفي 2018
-
19:58بالفيديو.. كلمتا قايد السبسي وماكرون
31 جانفي 2018
-
19:42الهايكا توقف بث برنامج "بلا قناع" لمدة 3 أشهر
31 جانفي 2018
-
-
18:47التحقيق مع رئيس نادي بنفيكا في قضية فساد
31 جانفي 2018
-
18:08ماذا في مراسلة وزير العدل إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المقر؟
31 جانفي 2018
-
17:59الرئيس الفرنسي يحل بتونس
31 جانفي 2018
-
17:52الرياض: القبض على سائق سيارة ينتقل للمقاعد الخلفية ويترك المقود بسرعة 120 كلم
31 جانفي 2018
-
17:38وزارة الطاقة تعلن عن قرارات لإزالة الاحتقان الاجتماعي بالحوض المنجمي
31 جانفي 2018
-
17:17الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17
31 جانفي 2018
-
17:07"الصحافة التونسية في غضب" يوم 2 فيفري القادم
31 جانفي 2018
-
16:55بلاغ ضياع
31 جانفي 2018
-
16:45قرمبالية: ايقاف شخص محل تتبع بتهمة السرقة
31 جانفي 2018
-
16:31وصل الى مستوى قياسي: تواصل انهيار احتياطي تونس من العملة الصعبة
31 جانفي 2018
-
16:15جربة: حجز كميّة مهرّبة من حبوب "الفياقرا" مخفيّة بأمتعة أحد المسافرين
31 جانفي 2018
-
15:55شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم
31 جانفي 2018
-
15:41كرة اليد: منى الزليزي تحترف في البطولة الرومانية
31 جانفي 2018
-
15:38متعهد رحلات صيني يعلن عن اول رحلة سياحية مباشرة من الصين الى تونس
31 جانفي 2018
-
15:10القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية بكل من أريانة ونابل وتونس
31 جانفي 2018