كاليفورنيا: مقتل 3 أشخاص في حادث اصطدام مروحية بمنزل

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث سقوط مروحية على منزل في منطقة نيوبورت بيتش في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مطار "جون وايني" على صفحته في "تويتر" إن المروحية كانت تقل 4 أشخاص عندما سقطت فوق منزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار.

من جانبها قالت شرطة نيوبورت إن 3 أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع بعد الظهر. هذا ولم يتضح على الفور إن كان القتلى من ركاب الطائرة أم ممن تصادف وجودهم على الأرض لحظة الحادث.

فيما قالت الشرطة إن الحادث شمل 5 أشخاص بينهم 4 كانوا على متن الطائرة وواحد على الأرض.