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يوم الأربعاء 31 جانفي 2018
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دوقة كمبردج تتبرع بخصلات من شعرها لمرضى السرطان
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الأولى
دوقة كمبردج تتبرع بخصلات من شعرها لمرضى السرطان
31 جانفي 2018 | 00:51

تبرعت دوقة كمبردج كيت ميديلتون، زوجة الأمير ويليام ابن ولي العهد البريطاني، بخصلات من شعرها لصالح منظمة تقوم بصناعة الشعر المستعار للأطفال الذين يفقدون شعرهم إثر علاج السرطان.

وقال مصدر ملكي لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إن ميديلتون كانت قد طلبت من مصفف الشعر الخاص بها أن يقص 7 بوصات من شعرها، وقررت أن تتبرع بهذه الخصلات لمنظمة «the Little Princess Trust»، التي تقوم بصنع شعر مستعار لمرضى السرطان.

وبحسب المصدر، فقد طلبت ميديلتون أن يتم إرسال خصلات شعرها تحت اسم مستعار، حتى يظن القائمون على المؤسسة أن المتبرعة هي مواطنة عادية من منطقة كنسينغتون.

وقال المصدر إنه «شيء رائع أن ترتدي طفلة ما شعراً مستعاراً يعود لأميرة حقيقية».

ومن ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، أنه إذا كانت دوقة كمبردج كيت ميديلتون قد قامت بالتبرع بخصلات شعرها، فبالتأكيد قامت بذلك بصورة سرية، وأوضح قائلاً: «لم يصلنا أي مكتوب رسمي بذلك».

وتأسست منظمة «the Little Princess Trust» منذ 12 عاماً على يد والدي طفلة تدعى «هانا طاربلي»، كانت قد توفيت في سن الخامسة بعد إصابتها بمرض السرطان.

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الأولى
دوقة كمبردج تتبرع بخصلات من شعرها لمرضى السرطان
31 جانفي 2018 | 00:51

تبرعت دوقة كمبردج كيت ميديلتون، زوجة الأمير ويليام ابن ولي العهد البريطاني، بخصلات من شعرها لصالح منظمة تقوم بصناعة الشعر المستعار للأطفال الذين يفقدون شعرهم إثر علاج السرطان.

وقال مصدر ملكي لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إن ميديلتون كانت قد طلبت من مصفف الشعر الخاص بها أن يقص 7 بوصات من شعرها، وقررت أن تتبرع بهذه الخصلات لمنظمة «the Little Princess Trust»، التي تقوم بصنع شعر مستعار لمرضى السرطان.

وبحسب المصدر، فقد طلبت ميديلتون أن يتم إرسال خصلات شعرها تحت اسم مستعار، حتى يظن القائمون على المؤسسة أن المتبرعة هي مواطنة عادية من منطقة كنسينغتون.

وقال المصدر إنه «شيء رائع أن ترتدي طفلة ما شعراً مستعاراً يعود لأميرة حقيقية».

ومن ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، أنه إذا كانت دوقة كمبردج كيت ميديلتون قد قامت بالتبرع بخصلات شعرها، فبالتأكيد قامت بذلك بصورة سرية، وأوضح قائلاً: «لم يصلنا أي مكتوب رسمي بذلك».

وتأسست منظمة «the Little Princess Trust» منذ 12 عاماً على يد والدي طفلة تدعى «هانا طاربلي»، كانت قد توفيت في سن الخامسة بعد إصابتها بمرض السرطان.

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31 جانفي 2018 السّاعة 00:00
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