دوقة كمبردج تتبرع بخصلات من شعرها لمرضى السرطان

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تبرعت دوقة كمبردج كيت ميديلتون، زوجة الأمير ويليام ابن ولي العهد البريطاني، بخصلات من شعرها لصالح منظمة تقوم بصناعة الشعر المستعار للأطفال الذين يفقدون شعرهم إثر علاج السرطان.
وقال مصدر ملكي لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إن ميديلتون كانت قد طلبت من مصفف الشعر الخاص بها أن يقص 7 بوصات من شعرها، وقررت أن تتبرع بهذه الخصلات لمنظمة «the Little Princess Trust»، التي تقوم بصنع شعر مستعار لمرضى السرطان.
وبحسب المصدر، فقد طلبت ميديلتون أن يتم إرسال خصلات شعرها تحت اسم مستعار، حتى يظن القائمون على المؤسسة أن المتبرعة هي مواطنة عادية من منطقة كنسينغتون.
وقال المصدر إنه «شيء رائع أن ترتدي طفلة ما شعراً مستعاراً يعود لأميرة حقيقية».
ومن ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، أنه إذا كانت دوقة كمبردج كيت ميديلتون قد قامت بالتبرع بخصلات شعرها، فبالتأكيد قامت بذلك بصورة سرية، وأوضح قائلاً: «لم يصلنا أي مكتوب رسمي بذلك».
وتأسست منظمة «the Little Princess Trust» منذ 12 عاماً على يد والدي طفلة تدعى «هانا طاربلي»، كانت قد توفيت في سن الخامسة بعد إصابتها بمرض السرطان.
تبرعت دوقة كمبردج كيت ميديلتون، زوجة الأمير ويليام ابن ولي العهد البريطاني، بخصلات من شعرها لصالح منظمة تقوم بصناعة الشعر المستعار للأطفال الذين يفقدون شعرهم إثر علاج السرطان.
وقال مصدر ملكي لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إن ميديلتون كانت قد طلبت من مصفف الشعر الخاص بها أن يقص 7 بوصات من شعرها، وقررت أن تتبرع بهذه الخصلات لمنظمة «the Little Princess Trust»، التي تقوم بصنع شعر مستعار لمرضى السرطان.
وبحسب المصدر، فقد طلبت ميديلتون أن يتم إرسال خصلات شعرها تحت اسم مستعار، حتى يظن القائمون على المؤسسة أن المتبرعة هي مواطنة عادية من منطقة كنسينغتون.
وقال المصدر إنه «شيء رائع أن ترتدي طفلة ما شعراً مستعاراً يعود لأميرة حقيقية».
ومن ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة، أنه إذا كانت دوقة كمبردج كيت ميديلتون قد قامت بالتبرع بخصلات شعرها، فبالتأكيد قامت بذلك بصورة سرية، وأوضح قائلاً: «لم يصلنا أي مكتوب رسمي بذلك».
وتأسست منظمة «the Little Princess Trust» منذ 12 عاماً على يد والدي طفلة تدعى «هانا طاربلي»، كانت قد توفيت في سن الخامسة بعد إصابتها بمرض السرطان.
-
00:51دوقة كمبردج تتبرع بخصلات من شعرها لمرضى السرطان
31 جانفي 2018
-
00:3115 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان
31 جانفي 2018
-
00:23صندوق النقد الدولي يتعهد بالتعجيل بصرف القسط الثالث من القرض لتونس
31 جانفي 2018
-
23:43مصر: مصرع 4 أشخاص جراء سقوط مصعد من الطابق السابع بمستشفى حكومي
30 جانفي 2018
-
23:23تطاوين: 200 عامل بحضيرتي ال"سيتاب" وال"أو أم في" يقطاعون الوجبات الغذائية
30 جانفي 2018
-
23:10خطر جديد للسجائر الإلكترونية
30 جانفي 2018
-
22:57وزير الخارجية الامريكي: قطر يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها
30 جانفي 2018
-
22:40تمويلات بمليون دينار لانجاز بحوث ودراسات حول ظاهرة الفساد
30 جانفي 2018
-
-
-
21:34قابس: الكشف عن 986 خرطوشة مدفونة في وذرف
30 جانفي 2018
-
21:28الاحتفال بمرور 114 عاما على تأسيس بلدية تالة
30 جانفي 2018
-
21:08مصر: قبول ترشح السيسي وموسي للانتخابات الرئاسية
30 جانفي 2018
-
20:51بعد تسريب صور له مع فنانة مصرية: زوجة عمرو دياب ترد بطريقة صادمة
30 جانفي 2018
-
-
20:25الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر من 100 دائرة بلدية
30 جانفي 2018
-
20:13صحيفة: هاكرز من كوريا الشمالية يهاجمون إسرائيل
30 جانفي 2018
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018