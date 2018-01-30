صندوق النقد الدولي يتعهد بالتعجيل بصرف القسط الثالث من القرض لتونس

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أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع في أقرب وقت للنظر في المراجعة الثانية في إطار اتفاق التسهيل الممدد وعند المصادقة عليها ستتمكن تونس من الحصول على الشريحة الثالثة من القرض.
وأوضحت لاغارد، في تصريح أدلت به عقب لقائها برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على هامش مؤتمر "الازدهار للجميع تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي" بمراكش- أن الاجتماعات جارية حاليا على مستوى الخبراء، وعند استكمال هذه الأعمال سيتم رفع مختلف الوثائق إلى مجلس إدارة الصندوق".
وعبرت لاجارد عن أملها في أن يتم قريبا المصادقة على المراجعة الثانية وصرف القسط الثالث من قرض الصندوق لصالح تونس علما بأن تونس حصلت على دفعتين في السابق.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة العمل، بعد انتهاء المراجعة، على تحقيق النجاح الاقتصادي والإنتاجي وخلق فرص عمل والاستثمار والتعليم والتركيز على الجانب الاجتماعي من خلال حماية الفئات الهشة.
أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع في أقرب وقت للنظر في المراجعة الثانية في إطار اتفاق التسهيل الممدد وعند المصادقة عليها ستتمكن تونس من الحصول على الشريحة الثالثة من القرض.
وأوضحت لاغارد، في تصريح أدلت به عقب لقائها برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على هامش مؤتمر "الازدهار للجميع تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي" بمراكش- أن الاجتماعات جارية حاليا على مستوى الخبراء، وعند استكمال هذه الأعمال سيتم رفع مختلف الوثائق إلى مجلس إدارة الصندوق".
وعبرت لاجارد عن أملها في أن يتم قريبا المصادقة على المراجعة الثانية وصرف القسط الثالث من قرض الصندوق لصالح تونس علما بأن تونس حصلت على دفعتين في السابق.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة العمل، بعد انتهاء المراجعة، على تحقيق النجاح الاقتصادي والإنتاجي وخلق فرص عمل والاستثمار والتعليم والتركيز على الجانب الاجتماعي من خلال حماية الفئات الهشة.
-
00:51دوقة كمبردج تتبرع بخصلات من شعرها لمرضى السرطان
31 جانفي 2018
-
00:3115 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان
31 جانفي 2018
-
00:23صندوق النقد الدولي يتعهد بالتعجيل بصرف القسط الثالث من القرض لتونس
31 جانفي 2018
-
23:43مصر: مصرع 4 أشخاص جراء سقوط مصعد من الطابق السابع بمستشفى حكومي
30 جانفي 2018
-
23:23تطاوين: 200 عامل بحضيرتي ال"سيتاب" وال"أو أم في" يقطاعون الوجبات الغذائية
30 جانفي 2018
-
23:10خطر جديد للسجائر الإلكترونية
30 جانفي 2018
-
22:57وزير الخارجية الامريكي: قطر يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها
30 جانفي 2018
-
22:40تمويلات بمليون دينار لانجاز بحوث ودراسات حول ظاهرة الفساد
30 جانفي 2018
-
-
-
21:34قابس: الكشف عن 986 خرطوشة مدفونة في وذرف
30 جانفي 2018
-
21:28الاحتفال بمرور 114 عاما على تأسيس بلدية تالة
30 جانفي 2018
-
21:08مصر: قبول ترشح السيسي وموسي للانتخابات الرئاسية
30 جانفي 2018
-
20:51بعد تسريب صور له مع فنانة مصرية: زوجة عمرو دياب ترد بطريقة صادمة
30 جانفي 2018
-
-
20:25الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر من 100 دائرة بلدية
30 جانفي 2018
-
20:13صحيفة: هاكرز من كوريا الشمالية يهاجمون إسرائيل
30 جانفي 2018
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018