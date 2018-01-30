صندوق النقد الدولي يتعهد بالتعجيل بصرف القسط الثالث من القرض لتونس

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع في أقرب وقت للنظر في المراجعة الثانية في إطار اتفاق التسهيل الممدد وعند المصادقة عليها ستتمكن تونس من الحصول على الشريحة الثالثة من القرض.

وأوضحت لاغارد، في تصريح أدلت به عقب لقائها برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على هامش مؤتمر "الازدهار للجميع تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي" بمراكش- أن الاجتماعات جارية حاليا على مستوى الخبراء، وعند استكمال هذه الأعمال سيتم رفع مختلف الوثائق إلى مجلس إدارة الصندوق".

وعبرت لاجارد عن أملها في أن يتم قريبا المصادقة على المراجعة الثانية وصرف القسط الثالث من قرض الصندوق لصالح تونس علما بأن تونس حصلت على دفعتين في السابق.

وأشارت إلى ضرورة مواصلة العمل، بعد انتهاء المراجعة، على تحقيق النجاح الاقتصادي والإنتاجي وخلق فرص عمل والاستثمار والتعليم والتركيز على الجانب الاجتماعي من خلال حماية الفئات الهشة.