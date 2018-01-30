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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
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الأولى
رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018 | 19:30

أعلنت قناة الـ"السكاي سبورتس" البريطانية ان الدولي الجزائري رياض محرز قدم طلبا رسميا لنادي ليستر سيتي للسماح له بمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي في 31 جانفي الحالي.

وطانت وسائل إعلام أكدت أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم عرضًا للتعاقد مع محرز، مقابل 68 مليون يورو، بعد ساعات من حسم التعاقد مع المدافع الفرنسي إيميريك لابورت.

وتبعًا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يستهدف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التعاقد مع محرز في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويمثل محرز خيارًا مثاليًا لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمكن للنجم الجزائري المشاركة مع سيتي في دوري أبطال أوروبا، كما يحتاج الفريق الإنجليزي لتعويض غياب ليروي ساني، الذي ستبعده الإصابة لستة أسابيع عن صفوف الفريق.

واستعاد محرز تألقه مع ليستر سيتي في الموسم الحالي، بعد عامين من قيادته للفريق لإنجاز أسطوري في البروميرليغ، بالتتويج باللقب، قبل تراجع مستواه في الموسم الماضي، وهو ما أبعده عن اهتمامات الأندية العملاقة في الصيف الأخير.

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الأولى
رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018 | 19:30

أعلنت قناة الـ"السكاي سبورتس" البريطانية ان الدولي الجزائري رياض محرز قدم طلبا رسميا لنادي ليستر سيتي للسماح له بمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي في 31 جانفي الحالي.

وطانت وسائل إعلام أكدت أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم عرضًا للتعاقد مع محرز، مقابل 68 مليون يورو، بعد ساعات من حسم التعاقد مع المدافع الفرنسي إيميريك لابورت.

وتبعًا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يستهدف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التعاقد مع محرز في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويمثل محرز خيارًا مثاليًا لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمكن للنجم الجزائري المشاركة مع سيتي في دوري أبطال أوروبا، كما يحتاج الفريق الإنجليزي لتعويض غياب ليروي ساني، الذي ستبعده الإصابة لستة أسابيع عن صفوف الفريق.

واستعاد محرز تألقه مع ليستر سيتي في الموسم الحالي، بعد عامين من قيادته للفريق لإنجاز أسطوري في البروميرليغ، بالتتويج باللقب، قبل تراجع مستواه في الموسم الماضي، وهو ما أبعده عن اهتمامات الأندية العملاقة في الصيف الأخير.

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رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
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