وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة

أشرف ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ظهر اليوم الثلاثاء جانفي على جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور والي القصرين سمير بوقدّيدة ومجموعة من أصحاب المقاطع بمعتمدية تالة وبعض المديرين العامين بالوزارة والمدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين .

وجرى خلال الجلسة تدارس مجموعة من الملفات العقارية العالقة بولاية القصرين خاصة إشكالية المتصرفين بدون صفة لمقاطع رخامية من معتمدية تالة ، والبحث عن حلول جذرية لحلّ هذا الإشكال بطريقة قانونية وذلك بغاية دفع الاستثمار بالجهة اعتمادا لما تزخر به هذه المعتمدية من مخزون إنشائي هام .

و أعلن الوزير في هذا الإطار عن حلّ هذا الإشكال من خلال التزام المستغلين الحاليين بخلاص قيمة ما تم رفعه من رخام بشكل غير قانوني بما يضمن حق الطرفين. كما شدّد الوزير على التصدّي الفوري لأي اعتداء جديد قد يطال المكامن الجديدة للرّخام.

كما أكد كرشيد حرص وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على إيجاد الحلول العاجلة للمشاكل العقارية وخاصة منها المرتبطة بانجاز المشاريع العمومية و الاستثمار في الجهة و توفير أكثر ما يمكن من فرص الشغل بالنسبة للمعطلين من حاملي الشهائد العليا.

من جهته ، ثمّن الوالي التفاعل الايجابي والبنّاء لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في مقاربتها المعتمدة في التعاطي مع الملفات المعروضة عليها بغاية دفع مسار التنمية بولاية القصرين .