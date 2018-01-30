وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة

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أشرف ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ظهر اليوم الثلاثاء جانفي على جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور والي القصرين سمير بوقدّيدة ومجموعة من أصحاب المقاطع بمعتمدية تالة وبعض المديرين العامين بالوزارة والمدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين .
وجرى خلال الجلسة تدارس مجموعة من الملفات العقارية العالقة بولاية القصرين خاصة إشكالية المتصرفين بدون صفة لمقاطع رخامية من معتمدية تالة ، والبحث عن حلول جذرية لحلّ هذا الإشكال بطريقة قانونية وذلك بغاية دفع الاستثمار بالجهة اعتمادا لما تزخر به هذه المعتمدية من مخزون إنشائي هام .
و أعلن الوزير في هذا الإطار عن حلّ هذا الإشكال من خلال التزام المستغلين الحاليين بخلاص قيمة ما تم رفعه من رخام بشكل غير قانوني بما يضمن حق الطرفين. كما شدّد الوزير على التصدّي الفوري لأي اعتداء جديد قد يطال المكامن الجديدة للرّخام.
كما أكد كرشيد حرص وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على إيجاد الحلول العاجلة للمشاكل العقارية وخاصة منها المرتبطة بانجاز المشاريع العمومية و الاستثمار في الجهة و توفير أكثر ما يمكن من فرص الشغل بالنسبة للمعطلين من حاملي الشهائد العليا.
من جهته ، ثمّن الوالي التفاعل الايجابي والبنّاء لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في مقاربتها المعتمدة في التعاطي مع الملفات المعروضة عليها بغاية دفع مسار التنمية بولاية القصرين .
أشرف ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ظهر اليوم الثلاثاء جانفي على جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور والي القصرين سمير بوقدّيدة ومجموعة من أصحاب المقاطع بمعتمدية تالة وبعض المديرين العامين بالوزارة والمدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين .
وجرى خلال الجلسة تدارس مجموعة من الملفات العقارية العالقة بولاية القصرين خاصة إشكالية المتصرفين بدون صفة لمقاطع رخامية من معتمدية تالة ، والبحث عن حلول جذرية لحلّ هذا الإشكال بطريقة قانونية وذلك بغاية دفع الاستثمار بالجهة اعتمادا لما تزخر به هذه المعتمدية من مخزون إنشائي هام .
و أعلن الوزير في هذا الإطار عن حلّ هذا الإشكال من خلال التزام المستغلين الحاليين بخلاص قيمة ما تم رفعه من رخام بشكل غير قانوني بما يضمن حق الطرفين. كما شدّد الوزير على التصدّي الفوري لأي اعتداء جديد قد يطال المكامن الجديدة للرّخام.
كما أكد كرشيد حرص وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على إيجاد الحلول العاجلة للمشاكل العقارية وخاصة منها المرتبطة بانجاز المشاريع العمومية و الاستثمار في الجهة و توفير أكثر ما يمكن من فرص الشغل بالنسبة للمعطلين من حاملي الشهائد العليا.
من جهته ، ثمّن الوالي التفاعل الايجابي والبنّاء لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في مقاربتها المعتمدة في التعاطي مع الملفات المعروضة عليها بغاية دفع مسار التنمية بولاية القصرين .
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018