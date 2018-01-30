بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)

قرّرت الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) اليوم الثلاثاء إلغاء اتفاقية إسناد إجازة إحداث واستغلال القناة التلفزية الخاصة ''شبكة تونس الإخبارية'' (TNN) ، المبرمة مع شركة ''الياسمين للإنتاج'' والمؤرخة في 18 فيفري 2015.

وأكّدت الهايكا في بلاغ لها سحب الإجازة المسندة إليها نظرا لاستمرار انقطاع قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' عن البث لأكثر من تسعين يوما، دون بيان أسباب تواصل الانقطاع وذلك عملا بأحكام الفصل 16 فقرة ثانية من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة.