البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة

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صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها، اليوم الثلاثاء، على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة.
وقد اكد النواب لدى مناقشتهم هذا المطلب الذي تقدم به اكثر من 80 نائب، تفاقم مشكل النفايات الخطيرة التي اصبحت تمثل تهديدا كبيرا لصحة المواطنين خاصة و"اننا اصبحنا نعيش وضعا بيئيا رديئا جدا ووزارة البيئة لا تقوم بدورها على أحسن وجه"، وفق النائبة درة اليعقوبي.
وفي ذات السياق لاحظ النائب حسونة الناصفي ان النفايات تسببت في تفاقم الأمراض في المدن الكبرى خاصة في السنوات الأخيرة.
قال النواب ان النفايات الخطيرة متاتية اساسا من المؤسسات والمجمعات وهي تحتوي على مواد كيمياوية خطرة للغاية.
واكد النواب ان لجنة التحقيق في النفايات الخطيرة تأتي لتحقق في مصير ألاف الأطنان الخطيرة التي تلقى في الطبيعة "ولا نعلم مصيرها ولا طريقة معالجتها" على حد قول النائب شفيق العيادي.
وقال حسونة الناصفي ان التقرير عدد 30 لدائرة المحاسبات تضمن60 صفحة حول هذا الموضوع ومخاطره الصحية والبيئية التي تهم جل الولايات الا ان وزير البيئة لم يتعرض له وهو ما يؤكد الحاجة لاحداث لجنة خاصة لدراسة هذا الملف.
في المقابل لاحظ النائب حسن العماري ان لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان تعمل على هذا الموضوع وقد تم الاستماع لدائرة المحاسبات وسيتم لاحقا الاستماع الى وزير البيئة في ذات الشان. ودعا في هذا السياق الى دعم اعمال اللجنة حتى لا تتشتت جهود النواب.
كما قال النائب الحبيب خضر انه "لن يكون للجان التحقيق البرلمانية جدوى إلا بعد المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عمل لجان التحقيق".
واضاف النائب محمد سعيدان "ليس هنالك جدوى من إحداث لجنة تحقيق برلمانية تعنى بالتحقيق في النفايات الخطرة ومن الاجدى تدعيم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة والتصرف في المال العام".
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها، اليوم الثلاثاء، على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة.
وقد اكد النواب لدى مناقشتهم هذا المطلب الذي تقدم به اكثر من 80 نائب، تفاقم مشكل النفايات الخطيرة التي اصبحت تمثل تهديدا كبيرا لصحة المواطنين خاصة و"اننا اصبحنا نعيش وضعا بيئيا رديئا جدا ووزارة البيئة لا تقوم بدورها على أحسن وجه"، وفق النائبة درة اليعقوبي.
وفي ذات السياق لاحظ النائب حسونة الناصفي ان النفايات تسببت في تفاقم الأمراض في المدن الكبرى خاصة في السنوات الأخيرة.
قال النواب ان النفايات الخطيرة متاتية اساسا من المؤسسات والمجمعات وهي تحتوي على مواد كيمياوية خطرة للغاية.
واكد النواب ان لجنة التحقيق في النفايات الخطيرة تأتي لتحقق في مصير ألاف الأطنان الخطيرة التي تلقى في الطبيعة "ولا نعلم مصيرها ولا طريقة معالجتها" على حد قول النائب شفيق العيادي.
وقال حسونة الناصفي ان التقرير عدد 30 لدائرة المحاسبات تضمن60 صفحة حول هذا الموضوع ومخاطره الصحية والبيئية التي تهم جل الولايات الا ان وزير البيئة لم يتعرض له وهو ما يؤكد الحاجة لاحداث لجنة خاصة لدراسة هذا الملف.
في المقابل لاحظ النائب حسن العماري ان لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان تعمل على هذا الموضوع وقد تم الاستماع لدائرة المحاسبات وسيتم لاحقا الاستماع الى وزير البيئة في ذات الشان. ودعا في هذا السياق الى دعم اعمال اللجنة حتى لا تتشتت جهود النواب.
كما قال النائب الحبيب خضر انه "لن يكون للجان التحقيق البرلمانية جدوى إلا بعد المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عمل لجان التحقيق".
واضاف النائب محمد سعيدان "ليس هنالك جدوى من إحداث لجنة تحقيق برلمانية تعنى بالتحقيق في النفايات الخطرة ومن الاجدى تدعيم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة والتصرف في المال العام".
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018