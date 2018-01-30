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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
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الأولى
رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018 | 18:43

عبر رؤساء الجامعات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم لتداعيات الامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات السداسية نظرا لاضراره بمصلحة الطلبة وتأثيره على روزنامة السنة الجامعية، وذلك بعد معاينتهم لتواصل الاضراب المفتوح الذي يشنه منذ بداية جانفي الجاري اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، وتمسك هذه النقابة بحجب الامتحانات للسداسي الاول في بعض المؤسسات الجامعية.

   واستنكر رؤساء الجامعات التونسية، في بيان لهم، حصلت (وات) على نسخة منه، "الهرسلة" التي يتعرض إليها المسيرون المنتخبون وخاصة البيانات الصادرة عن نقابة "إجابة"، التي "خيرت أساليب الثلب والشتم والقول الغليظ وهو أمر لم نألفه في أعراف العمل النقابي"، وفق ما جاء في نص البيان.

 ونبه بيان رؤساء الجامعات التونسية إلى خطورة العمل على التفرقة بين الهياكل المنتخبة وإطارات التدريس باعتبارهم يسعون جميعا إلى هدف مشترك وهو مصلحة الطلبة واستمرارية المرفق العام، ودعوا جميع إطارات التدريس والتسيير إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد بالعمل على ختم السداسي الاول باجراء الامتحانات.

 وأكد رؤساء الجامعات، في نفس البيان، مساندتهم لكل المطالب المشروعة للدفاع عن حقوق المدرسين الباحثين بعد تدهور وضعياتهم المهنية والمادية خاصة في الاونة الاخيرة.

وأمضى على هذا البيان رؤساء جامعات تونس الافتراضية، والقيروان، والمنستير، وقفصة، وقابس، وجندوبة، وصفاقس، وسوسة، وتونس المنار، وتونس، ومنوبة، وقرطاج، والزيتونة.

وات
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رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018 | 18:43

عبر رؤساء الجامعات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم لتداعيات الامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات السداسية نظرا لاضراره بمصلحة الطلبة وتأثيره على روزنامة السنة الجامعية، وذلك بعد معاينتهم لتواصل الاضراب المفتوح الذي يشنه منذ بداية جانفي الجاري اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، وتمسك هذه النقابة بحجب الامتحانات للسداسي الاول في بعض المؤسسات الجامعية.

   واستنكر رؤساء الجامعات التونسية، في بيان لهم، حصلت (وات) على نسخة منه، "الهرسلة" التي يتعرض إليها المسيرون المنتخبون وخاصة البيانات الصادرة عن نقابة "إجابة"، التي "خيرت أساليب الثلب والشتم والقول الغليظ وهو أمر لم نألفه في أعراف العمل النقابي"، وفق ما جاء في نص البيان.

 ونبه بيان رؤساء الجامعات التونسية إلى خطورة العمل على التفرقة بين الهياكل المنتخبة وإطارات التدريس باعتبارهم يسعون جميعا إلى هدف مشترك وهو مصلحة الطلبة واستمرارية المرفق العام، ودعوا جميع إطارات التدريس والتسيير إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد بالعمل على ختم السداسي الاول باجراء الامتحانات.

 وأكد رؤساء الجامعات، في نفس البيان، مساندتهم لكل المطالب المشروعة للدفاع عن حقوق المدرسين الباحثين بعد تدهور وضعياتهم المهنية والمادية خاصة في الاونة الاخيرة.

وأمضى على هذا البيان رؤساء جامعات تونس الافتراضية، والقيروان، والمنستير، وقفصة، وقابس، وجندوبة، وصفاقس، وسوسة، وتونس المنار، وتونس، ومنوبة، وقرطاج، والزيتونة.

وات
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رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
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وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018 السّاعة 19:14
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عبد الحميد الرياحي
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بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
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