إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

اندلع منذ قليل حريق هائل في مدرسة إعدادية مهجورة في منطقة باب جديد بمدينة سوسة منذ سنة 1994 مما جعلها مرتعا للمنحرفين ومتداعية للسقوط حيث تحولت وحدات من الحماية المدنية بعد اتصال من طرف المواطنين وقد تمت السيطرة على الحريق الذي طال قسمين من المدرسة وللاشارة فإن هذه البناية تشكل خطرا على المارة بحكم تداعيها للسقوط وعدم ترميمها من أي جهة مسؤولة.