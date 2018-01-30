السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية

أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ضرورة التسريع في مناقشة مجلّة الجماعات المحلية، والعمل على توفير أحسن الظروف لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي البلدي، المقرر في شهر ماي القادم.

وأفاد الناصر، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بأنه تم كذلك خلال اللقاء إستعراض الوضع العام بالبلاد، وبرنامج عمل المجلس في الفترة القادمة، لاسيما نسق مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة باستكمال الهيئات الدستوريةّ، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كانت حددت يوم 6 ماي 2018، موعدا لإنجاز الإنتخابات البلدية، وطالب عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بضرورة المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية بمجلس نواب الشعب قبل الإنتخابات البلدية.

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