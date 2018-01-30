معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه

مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:

افاد مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للمجمع الكيماوي التونسي بقفصة ان معمل المظيلة 1مهدد بالتوقف عن العمل بسبب نفاد مخزون مادة الفسفاط على جميع الوحدات اضافة الى عدم وصول المواد الأولية المستعملة وذلك بسبب تواصل الإحتجاجات وتوقف إنتاج الفسفاط باقليم المظيلة.