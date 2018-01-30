يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة

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قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال مجابهة مشكل البطالة خاصة وان 40 بالمائة من العاطلين عن العمل يحملون شهائد جامعية مما سيعزز شبكة الامان الاجتماعي.
وأضاف الشاهد في تصريح خص به (وات)، على هامش مشاركته في اشغال منتدى الازدهار للجميع بمراكش "ان الحكومة ستضع حيز التطبيق الاسس الضرورية لخطة وطنية للتشغيل وتقييم جميع الاليات المستخدمة في اطار صندوق البطالة من اجل جعلها اكثر تلائما ونجاعة ".
وشدد الشاهد على ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي احالته حكومته على مجلس نواب الشعب يندرج في اطار مقاربة تجعل من التنمية امرا محسوسا من قبل المواطن في تونس ".
واضاف " ان مشروع القانون في حال المصادقة عليه سيشكل قاعدة اجتماعية دنيا لكل المواطنين تكفل للجميع الحصول على مداخيل ثابتة دنيا من بينهم العاطلون عن العمل والمتقاعدون الذين يتميزون بضعف التغطية الاجتماعية وكذلك الشغالون الذين يتقاضون اجرا دون الاجر الادني المضمون في القطاع الصناعي .
وسيكفل البرنامج الحكومي ظروف عيش كريم لكل تونسي من خلال توفير تغطية صحية شاملة للجميع واتاحة الفرصة لجميع العائلات للحصول على مسكن وفق شروط مشجعة.
ولفت الشاهد الى ان الاقتصاديات العربية لايجب ان تعمل على تحقيق نمو كمي فقط بل يجب ان يحس المواطن العربي بثمار النمو في بلاده ".
وتنتهي زيارة الشاهد الى المملكة المغربية التي استمرت ليومين، مساء الثلاثاء، علما وانه التقي عددا من مسؤولي المؤسسات المالية العالمية من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى جانب الحديث امام المحاضرين في جلسة رسمية عن اجراءات حكومته لدفع التشغيل في تونس.
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال مجابهة مشكل البطالة خاصة وان 40 بالمائة من العاطلين عن العمل يحملون شهائد جامعية مما سيعزز شبكة الامان الاجتماعي.
وأضاف الشاهد في تصريح خص به (وات)، على هامش مشاركته في اشغال منتدى الازدهار للجميع بمراكش "ان الحكومة ستضع حيز التطبيق الاسس الضرورية لخطة وطنية للتشغيل وتقييم جميع الاليات المستخدمة في اطار صندوق البطالة من اجل جعلها اكثر تلائما ونجاعة ".
وشدد الشاهد على ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي احالته حكومته على مجلس نواب الشعب يندرج في اطار مقاربة تجعل من التنمية امرا محسوسا من قبل المواطن في تونس ".
واضاف " ان مشروع القانون في حال المصادقة عليه سيشكل قاعدة اجتماعية دنيا لكل المواطنين تكفل للجميع الحصول على مداخيل ثابتة دنيا من بينهم العاطلون عن العمل والمتقاعدون الذين يتميزون بضعف التغطية الاجتماعية وكذلك الشغالون الذين يتقاضون اجرا دون الاجر الادني المضمون في القطاع الصناعي .
وسيكفل البرنامج الحكومي ظروف عيش كريم لكل تونسي من خلال توفير تغطية صحية شاملة للجميع واتاحة الفرصة لجميع العائلات للحصول على مسكن وفق شروط مشجعة.
ولفت الشاهد الى ان الاقتصاديات العربية لايجب ان تعمل على تحقيق نمو كمي فقط بل يجب ان يحس المواطن العربي بثمار النمو في بلاده ".
وتنتهي زيارة الشاهد الى المملكة المغربية التي استمرت ليومين، مساء الثلاثاء، علما وانه التقي عددا من مسؤولي المؤسسات المالية العالمية من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى جانب الحديث امام المحاضرين في جلسة رسمية عن اجراءات حكومته لدفع التشغيل في تونس.
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018