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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
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الأولى
يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018 | 17:31

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال مجابهة مشكل البطالة خاصة وان 40 بالمائة من العاطلين عن العمل يحملون شهائد جامعية مما سيعزز شبكة الامان الاجتماعي.

وأضاف الشاهد في تصريح خص به (وات)، على هامش مشاركته في اشغال منتدى الازدهار للجميع بمراكش "ان الحكومة ستضع حيز التطبيق الاسس الضرورية لخطة وطنية للتشغيل وتقييم جميع الاليات المستخدمة في اطار صندوق البطالة من اجل جعلها اكثر تلائما ونجاعة ".

وشدد الشاهد على ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي احالته حكومته على مجلس نواب الشعب يندرج في اطار مقاربة تجعل من التنمية امرا محسوسا من قبل المواطن في تونس ".

 واضاف " ان مشروع القانون في حال المصادقة عليه سيشكل قاعدة اجتماعية دنيا لكل المواطنين تكفل للجميع الحصول على مداخيل ثابتة دنيا من بينهم العاطلون عن العمل والمتقاعدون الذين يتميزون بضعف التغطية الاجتماعية وكذلك الشغالون الذين يتقاضون اجرا دون الاجر الادني المضمون في القطاع الصناعي .

   وسيكفل البرنامج الحكومي ظروف عيش كريم لكل تونسي من خلال توفير تغطية صحية شاملة للجميع واتاحة الفرصة لجميع العائلات للحصول على مسكن وفق شروط مشجعة.

 ولفت الشاهد الى ان الاقتصاديات العربية لايجب ان تعمل على تحقيق نمو كمي فقط بل يجب ان يحس المواطن العربي بثمار النمو في بلاده ".

وتنتهي زيارة الشاهد الى المملكة المغربية التي استمرت ليومين، مساء الثلاثاء، علما وانه التقي عددا من مسؤولي المؤسسات المالية العالمية من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى جانب الحديث امام المحاضرين في جلسة رسمية عن اجراءات حكومته لدفع التشغيل في تونس.

 

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الأولى
يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018 | 17:31

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال مجابهة مشكل البطالة خاصة وان 40 بالمائة من العاطلين عن العمل يحملون شهائد جامعية مما سيعزز شبكة الامان الاجتماعي.

وأضاف الشاهد في تصريح خص به (وات)، على هامش مشاركته في اشغال منتدى الازدهار للجميع بمراكش "ان الحكومة ستضع حيز التطبيق الاسس الضرورية لخطة وطنية للتشغيل وتقييم جميع الاليات المستخدمة في اطار صندوق البطالة من اجل جعلها اكثر تلائما ونجاعة ".

وشدد الشاهد على ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي احالته حكومته على مجلس نواب الشعب يندرج في اطار مقاربة تجعل من التنمية امرا محسوسا من قبل المواطن في تونس ".

 واضاف " ان مشروع القانون في حال المصادقة عليه سيشكل قاعدة اجتماعية دنيا لكل المواطنين تكفل للجميع الحصول على مداخيل ثابتة دنيا من بينهم العاطلون عن العمل والمتقاعدون الذين يتميزون بضعف التغطية الاجتماعية وكذلك الشغالون الذين يتقاضون اجرا دون الاجر الادني المضمون في القطاع الصناعي .

   وسيكفل البرنامج الحكومي ظروف عيش كريم لكل تونسي من خلال توفير تغطية صحية شاملة للجميع واتاحة الفرصة لجميع العائلات للحصول على مسكن وفق شروط مشجعة.

 ولفت الشاهد الى ان الاقتصاديات العربية لايجب ان تعمل على تحقيق نمو كمي فقط بل يجب ان يحس المواطن العربي بثمار النمو في بلاده ".

وتنتهي زيارة الشاهد الى المملكة المغربية التي استمرت ليومين، مساء الثلاثاء، علما وانه التقي عددا من مسؤولي المؤسسات المالية العالمية من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى جانب الحديث امام المحاضرين في جلسة رسمية عن اجراءات حكومته لدفع التشغيل في تونس.

 

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عبد الحميد الرياحي
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بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
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