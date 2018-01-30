نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان

باتت مواجهة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الشهر المقبل، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فاصلة في حسم مصير أحد نجوم الفريق الملكي ومستقبله عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لإذاعة كادينا كوب، فإن إيسكو غير سعيد باستبداله في الهزيمة مؤخرًا أمام ليجانيس في كأس الملك، وأيضًا تراجع دوره في الفريق بعد عودة غاريث بيل من الإصابة، وإعادة تشكيل ثلاثي BBC الهجومي، والذي يعتبر خطا أحمر بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن إيسكو البالغ من العمر 25 عامًا، سيطلب الرحيل عن النادي الملكي، إذا وجد أن زيدان لا يعتمد عليه خلال المواجهة المصيرية المرتقبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفتت إلى أن إيسكو يخشى ابتعاده عن قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم الصيف المقبل، وفي حال عدم إقناع اللاعب مدرب لاروخا جولين لوبيتيجي، بسبب قلة مشاركاته مع الملكي خلال الأشهر القليلة المتبقية من الموسم الحالي، فإن هذا سيكون الفصل الأخير في علاقة لاعب مالاقا السابق مع الميرينغي.

المصدر: كووورة