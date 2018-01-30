تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوكانه على إثر تسجيل حالة وفاة مسترابة لشخص بجهة تاجروين ولاية الكاف، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بتاجروين يوم 28 جانفي 2018 من الكشف عن المورّط الرّئيسي في عمليّة القتل والقبض عليه. وبالتّحري معه، اعترف بأنّه اعتدى عليه بالعنف الشّديد وتركه والدّماء تنزف منه.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به صحبة 03 من رفاق الضّحيّة الذين كانوا معه خلال الحادثة من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد والمشاركة في ذلك" والأبحاث متواصلة.