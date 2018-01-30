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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
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الأولى
النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018 | 17:04

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب اليوم الثلاثاء، أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد. وأفاد النائب العام أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 106مليار دولار .وأكد المعجب أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا. وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا. كما تابع النائب العام السعودي أن مرحلة التسويات قد انتهت، وتمت إحالة من تبقى من الموقوفين إلى النيابة العامة.

"أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:

1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .

2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:

أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

ج ـ التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال( 106 مليار دولار متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

المصدر: العربية نت
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الأولى
النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018 | 17:04

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب اليوم الثلاثاء، أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد. وأفاد النائب العام أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 106مليار دولار .وأكد المعجب أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا. وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا. كما تابع النائب العام السعودي أن مرحلة التسويات قد انتهت، وتمت إحالة من تبقى من الموقوفين إلى النيابة العامة.

"أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:

1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .

2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:

أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

ج ـ التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال( 106 مليار دولار متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

المصدر: العربية نت
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