كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

علمت "الشروق اون لاين" منذ قليل ان الظهير الايسر الايراني يوسف امين انزهاد قرر شن اضراب جوع في مقر ادارة الترجي الرياضي بسبب طرده من الفريق بصفة عشوائية ودون اعلام مسبق وهو الآن متواجد في مقر ادارة الفريق ورفض المغادرة قبل ان يجد مسؤولا يصغي اليه ويتفاوض معه ويطالب يوسف انزهاد بمقابلة رئيس الترجي حمدي المدب مباشرة. وفي اتصال جمعنا باللاعب اكد يوسف انزهاد انه تلقى وعودا من مسؤولي الترجي بعد مباراة الدربي بالحصول على مستحقاته ولكن لم يحصل ذلك وقال اللاعب انه ليس لديه حتى مصروفه اليومي.

وكان اللاعب قد عاد الى تونس بعد انتهاء بطولة آسيا للأمم لكرة اليد التي شارك فيها مع المنتخب الايراني. وفوجئ بطرده من الفريق وفسخ عقده من جانب واحد دون اعلام مسبق.