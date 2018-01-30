القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات

سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجح أعوان الأمن بسوسة بالتنسيق مع وحدات من الحرس الوطني في مداهمة مخزن بجهة القلعة الكبرى بعد استشارة النيابة العمومية حيث تم حجز كمية هامة جدا من السلع المهربة تمثلت في أواني فخارية ومعدات منزلية ناهزت الثلاثة مليارات حيث تم حجز الكمية وتحرير محضر جبائي في الغرض في انتظار إحالة المحجوز على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.