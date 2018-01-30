مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.
وأفاد خميّس الجهيناوي أن اللقاء استعرض مشاركة تونس في أشغال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي التي انتظمت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 28 و29 جانفي 2018 تحت شعار "الإنتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا"، ونتائج اللقاءات التي أجراها بهذه المناسبة وخصوصا انتخاب تونس نائبا أول لرئيس لجنة رؤساء الدول العشر المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية احتضان تونس لمقر المعهد الإفريقي للإحصاء لتكون بذلك أول مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي منذ إنشائه.
كما تناول اللقاء نتائج مشاركة تونس في الدورة 48 لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي انعقد من 23 إلى 26 جانفي الجاري، ومداخلات وزير الخارجية التي تطرّق خلالها إلى أهم التحديات التي تواجهها تونس في الظرف الراهن والجهود التي تبذلها على مختلف الأصعدة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والنمو من خلال الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها على مختلف المستويات.
كما قدم خميس الجهيناوي عرضا لرئيس الجمهورية بخصوص أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجية دول جوار الحوض الغربي للمتوسط (حوار 5 زائد 5) الذي احتضنته الجزائر العاصمة حول موضوع "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمشتركة والمستدامة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
واستعرض اللقاء كذلك أهم المواعيد الدبلوماسية القادمة خاصة زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إلى تونس بداية من يوم غد الأربعاء 31 جانفي.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بمختلف المواعيد والاستحقاقات القادمة مشيرا إلى أهمية دعم علاقات تونس مع كل شركائها وخاصة مع القارة الإفريقية في أفق الاستحقاقات القادمة ومنها بالخصوص الزيارات المرتقبة لعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة إلى تونس.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.
وأفاد خميّس الجهيناوي أن اللقاء استعرض مشاركة تونس في أشغال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي التي انتظمت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 28 و29 جانفي 2018 تحت شعار "الإنتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا"، ونتائج اللقاءات التي أجراها بهذه المناسبة وخصوصا انتخاب تونس نائبا أول لرئيس لجنة رؤساء الدول العشر المكلفة بالتربية والعلوم والتكنولوجيا للإتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية احتضان تونس لمقر المعهد الإفريقي للإحصاء لتكون بذلك أول مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي منذ إنشائه.
كما تناول اللقاء نتائج مشاركة تونس في الدورة 48 لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي انعقد من 23 إلى 26 جانفي الجاري، ومداخلات وزير الخارجية التي تطرّق خلالها إلى أهم التحديات التي تواجهها تونس في الظرف الراهن والجهود التي تبذلها على مختلف الأصعدة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والنمو من خلال الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها على مختلف المستويات.
كما قدم خميس الجهيناوي عرضا لرئيس الجمهورية بخصوص أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجية دول جوار الحوض الغربي للمتوسط (حوار 5 زائد 5) الذي احتضنته الجزائر العاصمة حول موضوع "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمشتركة والمستدامة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
واستعرض اللقاء كذلك أهم المواعيد الدبلوماسية القادمة خاصة زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إلى تونس بداية من يوم غد الأربعاء 31 جانفي.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بمختلف المواعيد والاستحقاقات القادمة مشيرا إلى أهمية دعم علاقات تونس مع كل شركائها وخاصة مع القارة الإفريقية في أفق الاستحقاقات القادمة ومنها بالخصوص الزيارات المرتقبة لعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة إلى تونس.
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018