ماطر: حملة على الانتصاب الفوضوي

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين - –ايمان عبد الستار

نفذ بعد ظهر الثلاثاء اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة واسعة النطاق للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي بمدينة ماطر . وقد تمت ازالة 25 نقطة انتصاب عشوائية .كما تم حجز مجموعة من العربات وكميات من المواد المختلفة .