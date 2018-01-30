الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المنظمة التونسية للأطباء الشبان تقر تنفيذ إضراب عام بثلاثة ايام
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
الحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان... في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 حذف تونس من الدول الإسلامية: الأزهر يوضّح عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
الأولى
المنظمة التونسية للأطباء الشبان تقر تنفيذ إضراب عام بثلاثة ايام
30 جانفي 2018 | 15:08

أقرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تنفيذ إضراب عام بثلاثة أيام من 6 الى 8 فيفري المقبل، احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب من أهمها تجسيد اتفاق فيفري 2017 المتعلق، بالخصوص، بتعهد الوزارة بإصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين.

وأفاد الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان، جاد الهنشيري، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات) أن رئاسة الحكومة قامت مؤخرا بإبداء الرأي في مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين وأعادته للوزارة منذ 23 نوفمبر 2017 ليبقى منذ هذا التاريخ دون أدنى تقدم، معربا عن الاستياء مما اعتبره "تراخي سلطة الإشراف" في إصدار الأمر رغم ان الملاحظات التي قدمتها رئاسة الحكومة "شكلية"، حسب تقديره.

ويطالب الأطباء الشبان كذلك، وفق الهنشيري، بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، مثلما ما هو معمول به في جل كليات الطب في العالم، وأكد أن الوزارة ترفض قطعيا هذا الطلب ولم تأخذ في الاعتبار أغلب الملاحظات التي أبدتها منظمة الاطباء الشبان في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب.

كما يحتج الأطباء الشبان على تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، بحسب ذات المصدر، لافتا إلى عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، مما يعرضهم في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، لتتبعات عدلية.

وطالب الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان بمراجعة أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية، في اتجاه الترفيع فيها من 750 دينارا حاليا الى 1200 دينار وتدعو المنظمة التونسية للأطباء الشبان الى معالجة ملف أجور الأطباء الأجانب الذين درسوا بكليات الطب التونسية، بالنظر الى تدني الاجر الشهري للطبيب الأجنبي الداخلي أو المقيم الذي لا يتجاوز 300 دينارا والى فتح الباب أمام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأوضح الهنشيري ان الاضراب العام لمدة ثلاثة ايام، الذي سيشارك فيه منظورو المنظمة من الاطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، سيشمل جميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الانعاش والأقسام الاستعجالية.

  

  

   

وات
تقرؤون أيضا
الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي‎
30 جانفي 2018 السّاعة 19:58
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمركز الشرطة بالحمامات من...
المزيد >>
وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018 السّاعة 19:47
أعلنت سفارة فرنسا بتونس، ان وفد اعمال يضم 20 مؤسسة فرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته...
المزيد >>
رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018 السّاعة 19:30
أعلنت قناة الـ"السكاي سبورتس" البريطانية ان الدولي الجزائري رياض محرز قدم طلبا رسميا لنادي ليستر سيتي...
المزيد >>
وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018 السّاعة 19:14
أشرف ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ظهر اليوم الثلاثاء جانفي على جلسة عمل بمقرّ وزارة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
المنظمة التونسية للأطباء الشبان تقر تنفيذ إضراب عام بثلاثة ايام
30 جانفي 2018 | 15:08

أقرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تنفيذ إضراب عام بثلاثة أيام من 6 الى 8 فيفري المقبل، احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب من أهمها تجسيد اتفاق فيفري 2017 المتعلق، بالخصوص، بتعهد الوزارة بإصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين.

وأفاد الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان، جاد الهنشيري، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات) أن رئاسة الحكومة قامت مؤخرا بإبداء الرأي في مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين وأعادته للوزارة منذ 23 نوفمبر 2017 ليبقى منذ هذا التاريخ دون أدنى تقدم، معربا عن الاستياء مما اعتبره "تراخي سلطة الإشراف" في إصدار الأمر رغم ان الملاحظات التي قدمتها رئاسة الحكومة "شكلية"، حسب تقديره.

ويطالب الأطباء الشبان كذلك، وفق الهنشيري، بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، مثلما ما هو معمول به في جل كليات الطب في العالم، وأكد أن الوزارة ترفض قطعيا هذا الطلب ولم تأخذ في الاعتبار أغلب الملاحظات التي أبدتها منظمة الاطباء الشبان في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب.

كما يحتج الأطباء الشبان على تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، بحسب ذات المصدر، لافتا إلى عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، مما يعرضهم في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، لتتبعات عدلية.

وطالب الأمين العام لمنظمة الأطباء الشبان بمراجعة أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية، في اتجاه الترفيع فيها من 750 دينارا حاليا الى 1200 دينار وتدعو المنظمة التونسية للأطباء الشبان الى معالجة ملف أجور الأطباء الأجانب الذين درسوا بكليات الطب التونسية، بالنظر الى تدني الاجر الشهري للطبيب الأجنبي الداخلي أو المقيم الذي لا يتجاوز 300 دينارا والى فتح الباب أمام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأوضح الهنشيري ان الاضراب العام لمدة ثلاثة ايام، الذي سيشارك فيه منظورو المنظمة من الاطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، سيشمل جميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الانعاش والأقسام الاستعجالية.

  

  

   

وات
تقرؤون أيضا
الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي‎
30 جانفي 2018 السّاعة 19:58
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمركز الشرطة بالحمامات من...
المزيد >>
وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018 السّاعة 19:47
أعلنت سفارة فرنسا بتونس، ان وفد اعمال يضم 20 مؤسسة فرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته...
المزيد >>
رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018 السّاعة 19:30
أعلنت قناة الـ"السكاي سبورتس" البريطانية ان الدولي الجزائري رياض محرز قدم طلبا رسميا لنادي ليستر سيتي...
المزيد >>
وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018 السّاعة 19:14
أشرف ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ظهر اليوم الثلاثاء جانفي على جلسة عمل بمقرّ وزارة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
الحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان... في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 حذف تونس من الدول الإسلامية: الأزهر يوضّح عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
﻿