مهدي بن غربية: المرسوم 116 لم يعد متلائما مع مقتضيات الفصول 31 و32 و65 من الدستور

-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018
أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أنّ المرسوم 116 للاتصال السمعي البصري أظهر منذ سنوات حدوده ولم يعد متلائما مع مقتضيات الفصول 31 و32 و65 من الدستور مما يحتم تعويضه بقانون أساسي جديد لتعديل القطاع السمعي البصري مع المحافظة على مكتسبات الحرية الموجودة في المرسوم ودعمها بما يتلاءم مع المعايير الدولية وأنظمة التجارب المقارنة .
وأضاف اليوم الثلاثاء خلال استشارة انتظمت بمدينة المنستير حول مشروع قانون أساسي يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات والوكالة الفرنسية للتنمية أنّ النسخة الأولية تهدف الى تفادي ثغرات المرسوم 116 وتقدم تصورات جديدة وحلول عملية ستساهم في حل مشاكل القطاع وهو مشروع أولي لتصور الوزارة و محل نقاش وتطوير .
واتجهت الوزارة حسب بن غربية إلى الفصل بين قانون هيئة القطاع السمعي البصري الذي يناقش في مجلس نواب الشعب وقانون لتعديل القطاع السمعي البصري وذلك بسبب مطالبة مجلس نواب الشعب بمجلة جامعة للقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية وبارتباط القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري بالتطورات التكنولوجية الرقمية التي ستكون موضوع المجلة الرقمية التي تقوم وزارة تكنولوجيا الاتصال باعدادها .
وأقر الوزير بوجود تحديات كبرى على المؤسسات الإعلامية التي هي ايضا مؤسسات اقتصادية ولابّد أن توجد اليات تسمح بتطورها وبتوفير موارد ذاتية لها حسب القانون ، لتكون مستقلة باعتبار أنّ اغلب التلفزات والإذاعات تعيش صعوبات مالية وهيكلية الى جانب التحديات السياسية التي تقضي ضمان التعددية خاصة في ظل سياقات انتخابية .
وكان الوزير أشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب بصدد المصادقة أمام لجنة الحقوق والحريات لقانون هيئة حقوق الانسان ومشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري كما تعمل الوزارة على تطوير التشريعات المنظمة للحياة العامة وذلك بمراجعة المراسيم المنظمة للحياة العامة كمراسيم الجمعيات والأحزاب وحرية الصحافة والنشر
ومن جهته قال هشام السنوني عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أنّ هناك مشروعان يتعلقان بهذا القانون أمام البرلمان ، مشروع تبناه أعضاء مجلس النواب واخر تقدمت به الوزارة ويتعلق بتركية وصلاحيات الهيئة مؤكدا أنّ الهيئة ضد هذا المشروع ولن تنخرط فيه و"مناقشته لن تفيد شيئ" كما ان تركيبة الهيئة "سيتم اخضاعها للتحزب والتحكم فيها من خلال التصويت في مجلس النواب وسيكون مصيرها مصير هيئة الانتخابات" حسب رأيه
وتطرق السنوسي الى مسالة الاشهار في وسائل الاعلام وتعيين الرؤساء المديرين العامين معتبرا أنّه ليس هناك ما يمنع الحكومة من عزل أي مدير عام متى أرادت ذلك إذ لم يقع ذكر حالات العزل النهائي بل اعطيت صلاحية للهيئة بأنّها يمكن ان تقترح العزل معتبرا ذلك من "باب ذر الرماد على الأعين".
وقال إنّ مدّة الاجازة المسندة لوسائل الاعلام لابّد أن تكون في أقصاها 10 سنوات باعتبار أنّ "التردد" ملك للشعب التونسي مضيفا أنّ الهيئة تعاني اليوم من غياب "الإرادة السياسية" في التعامل مع الاذاعات "المقرصنة" والحكومة والنيابة العمومية لم تحرك ساكنا وفق قوله .
أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أنّ المرسوم 116 للاتصال السمعي البصري أظهر منذ سنوات حدوده ولم يعد متلائما مع مقتضيات الفصول 31 و32 و65 من الدستور مما يحتم تعويضه بقانون أساسي جديد لتعديل القطاع السمعي البصري مع المحافظة على مكتسبات الحرية الموجودة في المرسوم ودعمها بما يتلاءم مع المعايير الدولية وأنظمة التجارب المقارنة .
وأضاف اليوم الثلاثاء خلال استشارة انتظمت بمدينة المنستير حول مشروع قانون أساسي يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات والوكالة الفرنسية للتنمية أنّ النسخة الأولية تهدف الى تفادي ثغرات المرسوم 116 وتقدم تصورات جديدة وحلول عملية ستساهم في حل مشاكل القطاع وهو مشروع أولي لتصور الوزارة و محل نقاش وتطوير .
واتجهت الوزارة حسب بن غربية إلى الفصل بين قانون هيئة القطاع السمعي البصري الذي يناقش في مجلس نواب الشعب وقانون لتعديل القطاع السمعي البصري وذلك بسبب مطالبة مجلس نواب الشعب بمجلة جامعة للقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية وبارتباط القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري بالتطورات التكنولوجية الرقمية التي ستكون موضوع المجلة الرقمية التي تقوم وزارة تكنولوجيا الاتصال باعدادها .
وأقر الوزير بوجود تحديات كبرى على المؤسسات الإعلامية التي هي ايضا مؤسسات اقتصادية ولابّد أن توجد اليات تسمح بتطورها وبتوفير موارد ذاتية لها حسب القانون ، لتكون مستقلة باعتبار أنّ اغلب التلفزات والإذاعات تعيش صعوبات مالية وهيكلية الى جانب التحديات السياسية التي تقضي ضمان التعددية خاصة في ظل سياقات انتخابية .
وكان الوزير أشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب بصدد المصادقة أمام لجنة الحقوق والحريات لقانون هيئة حقوق الانسان ومشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري كما تعمل الوزارة على تطوير التشريعات المنظمة للحياة العامة وذلك بمراجعة المراسيم المنظمة للحياة العامة كمراسيم الجمعيات والأحزاب وحرية الصحافة والنشر
ومن جهته قال هشام السنوني عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أنّ هناك مشروعان يتعلقان بهذا القانون أمام البرلمان ، مشروع تبناه أعضاء مجلس النواب واخر تقدمت به الوزارة ويتعلق بتركية وصلاحيات الهيئة مؤكدا أنّ الهيئة ضد هذا المشروع ولن تنخرط فيه و"مناقشته لن تفيد شيئ" كما ان تركيبة الهيئة "سيتم اخضاعها للتحزب والتحكم فيها من خلال التصويت في مجلس النواب وسيكون مصيرها مصير هيئة الانتخابات" حسب رأيه
وتطرق السنوسي الى مسالة الاشهار في وسائل الاعلام وتعيين الرؤساء المديرين العامين معتبرا أنّه ليس هناك ما يمنع الحكومة من عزل أي مدير عام متى أرادت ذلك إذ لم يقع ذكر حالات العزل النهائي بل اعطيت صلاحية للهيئة بأنّها يمكن ان تقترح العزل معتبرا ذلك من "باب ذر الرماد على الأعين".
وقال إنّ مدّة الاجازة المسندة لوسائل الاعلام لابّد أن تكون في أقصاها 10 سنوات باعتبار أنّ "التردد" ملك للشعب التونسي مضيفا أنّ الهيئة تعاني اليوم من غياب "الإرادة السياسية" في التعامل مع الاذاعات "المقرصنة" والحكومة والنيابة العمومية لم تحرك ساكنا وفق قوله .
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018