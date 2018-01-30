الحمامات: العثور على رضيع امام منزل

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تم اليوم العثور على رضيع حديث الولادة لا يتجاوز عمره الثلاثة اشهر امام منزل كائن وسط مدينة الحمامات.

".وقد تم ابلاغ الشرطة التي تنقلت على عين المكان للتثبت من الموضوع حيث تم نقل الرضيع الى المستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل وفق ما اكده مصدر موثوق لـ"الشروق اون لاين

* صورة تعبيرية