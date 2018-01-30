بين القيروان والقصرين: حجز بضاعة مهربة بقيمة 65 الف دينار

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القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: ضبطت وحدات الحرس الوطني بمعتمديتي فريانة من ولاية القصرين وسيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان شاحنتي نقل خفيفة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في 46 إطارا مطاطيا و 350 كلغ من مادة العدس و127 كلغ من مادة الشاي.

وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ 65 ألف دينار وقد تم حجز شاحنتين من "نوع ديماكس".