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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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صفاقس: الإذن بالإفراج عن المحتفظ بهما في قضية المصوغ المحجوز وإبقاء متهم ثالث بحالة سراح
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الأولى
صفاقس: الإذن بالإفراج عن المحتفظ بهما في قضية المصوغ المحجوز وإبقاء متهم ثالث بحالة سراح
30 جانفي 2018 | 14:25

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، الإفراج عن المحتفظ بهما في قضية المصوغ المحجوز منذ الجمعة الفارط في المدينة العتيقة بصفاقس وتحجير السفر عنهما، إلى جانب إبقاء متهم ثالث بحالة سراح، فيما لا يزال يتحصن 3 أشخاص آخرين بالفرار، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.

وأضاف ذات المصدر القضائي، في تصريح لـ(وات)، أن الأبحاث لا تزال جارية في انتظار ورود نتيجة الاختبارات الفنية على المصوغ المحجوز.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أذن بفتح بحث تحقيقي ضد 6 أشخاص، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل "صنع ومسك واستعمال طوابع مقلدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة ووضع ومسك وبيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية طبق الفصلين 31 و34 من القانون المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة"، بحسب مراد التركي.

يشار إلى أن وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، كان قد أذن بإحالة الأبحاث على الفرقة المركزية للأبحاث العدلية بالعوينة بتونس العاصمة لمزيد تعميق البحث بخصوص مصدر المصوغ، ودقة المواصفات المرتبطة به، بعد أن تولت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس حجز كمية المصوغ موضوع القضية لدى أحد الباعة بالمدينة العتيقة.

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صفاقس: الإذن بالإفراج عن المحتفظ بهما في قضية المصوغ المحجوز وإبقاء متهم ثالث بحالة سراح
30 جانفي 2018 | 14:25

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، الإفراج عن المحتفظ بهما في قضية المصوغ المحجوز منذ الجمعة الفارط في المدينة العتيقة بصفاقس وتحجير السفر عنهما، إلى جانب إبقاء متهم ثالث بحالة سراح، فيما لا يزال يتحصن 3 أشخاص آخرين بالفرار، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.

وأضاف ذات المصدر القضائي، في تصريح لـ(وات)، أن الأبحاث لا تزال جارية في انتظار ورود نتيجة الاختبارات الفنية على المصوغ المحجوز.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أذن بفتح بحث تحقيقي ضد 6 أشخاص، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل "صنع ومسك واستعمال طوابع مقلدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة ووضع ومسك وبيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية طبق الفصلين 31 و34 من القانون المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة"، بحسب مراد التركي.

يشار إلى أن وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، كان قد أذن بإحالة الأبحاث على الفرقة المركزية للأبحاث العدلية بالعوينة بتونس العاصمة لمزيد تعميق البحث بخصوص مصدر المصوغ، ودقة المواصفات المرتبطة به، بعد أن تولت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس حجز كمية المصوغ موضوع القضية لدى أحد الباعة بالمدينة العتيقة.

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عبد الحميد الرياحي
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