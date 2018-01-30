مهاجم برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنقليزي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله لاتفاق يقضي باعارة لاعبه جيرارد دولوفيو (23 عاما) إلى نادي واتفورد الإنقليزي حتى نهاية الموسم.

وقال العملاق الكتالوني، في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "توصل ناديا برشلونة وواتفورد، لاتفاق على انتقال اللاعب، جيرارد دولوفيو، إلى واتفورد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، على أن يتكفل النادي الإنقليزي براتبه".